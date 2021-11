Julia Roberts Quelle est la condition étrange qui vous afflige ?

Julia Roberts, la condition qui cache sa silhouette élancée | Instagram

Julia Roberts, est l’une des actrices hollywoodiennes les plus appréciées et reconnues, son talent et sa beauté l’ont amenée à se démarquer des autres personnalités du milieu.

La actrice Julia Roberts, a été confrontée à une maladie appelée thrombocytopénie, une maladie qui a été détectée pendant longtemps après avoir subi une série de tests de laboratoire au cours desquels les médecins ont réalisé qu’elle avait moins de 150 000 plaquettes par microlitre de sang circulant.

Julia Roberts, la condition qui cache sa silhouette mince. Photo : Capture Instagram

Qu’est-ce que la thrombocytopénie?

Mieux connu sous le nom de « Violet ». Cela rend votre corps plein d’ecchymoses dues à un faible nombre de plaquettes dans votre corps et à l’approvisionnement en sang.

Les plaquettes sont importantes pour la circulation et lorsqu’une blessure grave se produit ou qu’elles s’agglutinent pour former un bouchon et donner lieu à une ecchymose.

Depuis plusieurs années, l’interprète légendaire de « Une jolie femme« , Julia Fiona Roberts, ha lidiado con este padecimiento, por lo que puede presentar sangrado en forma espontánea en boca y encías, formación de hematomas, sangrado superficial en la piel, flujos menstruales inusuales y abundantes, fátiga, hemorragia nasal, o erupción cutánea , entre autres choses

Une hémorragie interne peut survenir, même sans blessure qui la cause et dans le pire des cas, une hémorragie cérébrale pouvant entraîner la mort. Le traitement indiqué en plus de la médication peut être une transfusion de plaquettes pour arrêter ou prévenir le sengrado.

Selon les laboratoires de la Mayo Clinic, les femmes sont jusqu’à trois fois plus susceptibles d’en souffrir, leurs symptômes peuvent être : Ecchymoses excessives, ictère, taches rouges en forme de points, retard de coagulation, saignements en allant aux toilettes ou dans les gencives et le nez , décharge menstruelle abondante et fatigue.

Marié à Daniel Moder avec qui le 5 juillet ils ont fêté leur 19e anniversaire de mariage avec une photo sur Instagram, le « Lauréat d’un Oscar Pour « Meilleure actrice » ainsi que « Trois Golden Globes », elle a élevé une famille avec trois enfants.

En raison de son état, Julia Fiona Roberts, confrontée à une série de défis, a été étroitement surveillée pendant ses grossesses car elle risquait de saigner qui pourrait compliquer la grossesse.

Le malheur, c’est que ce ne serait pas la seule condition dont souffre la fille de Smyrne, en Géorgie, puisque la star de 54 ans craindrait également de perdre la vue, selon une publication dans The National Enquirer.

Selon ce qu’affirme le journal, l’actrice de films célèbres tels que « Le mariage de mon meilleur ami« , etc., Fiona Roberts, souffrait des effets prolongés de la » Méningite vertébrale « , qu’elle aurait contractée dans les années 80, c’est pourquoi elle a eu quelques migraines et douleurs au dos et au cou.

D’autres versions mentionnent que Julia Roberts lutterait également contre l’arthrite après avoir présenté une inflammation des articulations, bien que cela n’ait pas été entièrement confirmé.