Il convient de noter que même si Julia Stiles dit qu’elle n’est pas fan de l’horreur, elle a joué dans le remake d’Omen et a joué un rôle assez sauvage dans Dexter, qui pourrait être classé comme un type de spectacle d’horreur – c’est pour le moins dérangeant. . Il semble que, bien qu’elle ait réussi dans un certain nombre de genres, Stiles trouve une maison plus confortable dans les thrillers et les films psychologiques, ce qui semble l’avoir attirée vers le prequel d’Orphan.