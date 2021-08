Julia Stiles, Jordan Gavaris et Madison Shamoun joueront dans la comédie amazonienne “The Lake” .

Julia Stiles (Dexter), Jordan Gavaris (Orphan Black) et Madison Shamoun (Black-ish) devraient jouer dans The Lake, la première série canadienne scénarisée d’Amazon Original à venir sur Prime Video en 2022.

La série comique d’une demi-heure suit Justin (Gavaris), qui rentre chez lui après avoir rompu avec son partenaire de longue date dans l’espoir de renouer avec la fille biologique qu’il a donnée en adoption à son adolescence. Mais, malgré les rêves de créer des liens avec sa fille Billie (Shamoun) qui aime la ville au bord du lac pittoresque depuis son enfance, ses plans sont anéantis lorsqu’il découvre que son père a quitté le chalet familial pour sa demi-soeur « parfaite », Maisy-May ( Stiles).

En outre, le casting comprend également Jon Dore (Funny As Hell), Carolyn Scott (Goosebumps), Natalie Lisinka (The Expanse), Travis Nelson (Tucker and Dale vs Evil) et Declan Whaley (Criminal Minds).

Le lac est écrit et produit par Julian Doucet (Killjoys) aux côtés de Michael Souther et Teza Lawrence, qui produisent pour Amaze. La série devrait être tournée dans le nord de l’Ontario d’août à septembre, selon Deadline.

« Nous sommes ravis de réunir cette incroyable équipe de distribution et de création pour notre première série comique canadienne scénarisée », a déclaré Christina Wayne, responsable des originaux canadiens chez Amazon Studios. “C’est un spectacle qui repoussera les limites et célébrera des personnages brisés essayant de tout garder ensemble dans l’un des décors les plus pittoresques – le pays des chalets.”

Souther et Lawrence ont ajouté : « Nous avons été inspirés par les étés que nous avons passés sur le lac, qui est la base du concept que nous avons apporté à Amazon. Nous sommes ravis et impatients de travailler avec ce casting incroyablement talentueux et diversifié et fiers d’avoir Jordan dans ce rôle central qui célèbre la communauté LGBTQIA + dans cette série.

Prime Video a récemment fait un pas en avant dans sa production de contenu canadien, avec The Lake marquant la quatrième série canadienne annoncée d’Amazon Original au total. Le streamer avait précédemment annoncé une reprise de la série culte de sketchs comiques The Kids in the Hall, des docuseries All or Nothing : Toronto Maple Leafs et de la série humoristique LOL : Last One Laughing Canada.

