Julia Trubkina de 90 Day Fiancè est-elle toujours en Amérique? Voici le dernier

Ni Brandon ni Julia n’avaient l’air très heureux de la nouvelle, et il était facile de comprendre pourquoi. Plus tôt dans l’épisode, Brandon a discuté de la situation hypothétique dans laquelle Julia serait renvoyée en Russie, disant qu’il l’accompagnerait, même si ce n’était pas quelque chose qu’il voulait vraiment faire. Julia s’est offusquée de ce commentaire, puis s’est demandée s’il serait plus facile pour elle et Brandon de divorcer plutôt que de sauter à travers plus de cerceaux en espérant qu’elle revienne un jour.