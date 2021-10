Julián Álvarez donne à River la victoire contre Boca et le leadership avec deux buts

10/04/2021 à 01:32 CEST

Buenos Aires, 3 oct . .- L’attaquant Julián Álvarez a permis à River Plate de remporter la victoire 2-1 contre Boca Juniors dans le superclassique joué au stade Monumental devant son public, un jour qui a marqué le retour des supporters en Argentine stades de football.

L’international junior Julián Álvarez, récemment convoqué dans l’équipe argentine pour le triple tour éliminatoire de Qatar 2022, a réalisé une brillante performance et a marqué les deux buts du “Millionaire” qui, grâce à cette victoire, était le seul leader du tournoi avec 30 points , un de plus que Talleres de Córdoba, qui visitera ce lundi Défense et Justice à l’issue de cette quatorzième journée.

L’événement qui a conditionné le match a été l’expulsion précoce du défenseur visiteur Marcos Rojo à la 15e minute du match après avoir reçu deux cartons jaunes et le rouge consécutif dans deux situations presque consécutives.

Cette victoire 2-1 – le Péruvien Carlos Zambrano a écarté la finale de la visite – a marqué la quatrième victoire consécutive de l’équipe de Marcelo Gallardo et la neuvième du championnat, tandis que pour Sebastián Battaglia c’était le premier revers en neuf présentations où il a accumulé cinq victoires, deux nuls et une joie de tirs au but en Coupe d’Argentine.

Pour Boca Juniors, cette défaite signifie être relégué de 21 points dans la lutte pour le championnat à l’absence de onze journées pour aller au bout du tournoi.

Sans le classement garanti pour la Copa Libertadores, le grand pari de Boca dans la dernière ligne droite de l’année sera de remporter la Copa Argentina, qui le place en demi-finale à deux pas de l’obtention de ce titre et du passeport pour la compétition internationale maximale l’année prochaine. .

Avec cette victoire, River a également coupé une séquence de quatre superclassiques sans victoires contre Boca, qui avait inclus les éliminations des Coupes Diego Maradona et d’Argentine, toutes deux aux tirs au but, pour un record général qui restait avec 77 victoires pour le ‘Xeneize’, 70 pour le ‘Millionaire’ et 65 nuls en 212 matches.

De même, les statistiques ont montré que River n’avait pas battu Boca à domicile par tournoi local depuis 2010.

Ainsi, le public River, qui avait une capacité de 50% du stade (36 014 spectateurs) a eu un après-midi de retrouvailles avec son équipe idéale avec une victoire superclassique contre son éternel rival et atteindre la tête du classement.

Talleres de Córdoba pourra regagner la première place ce lundi s’il parvient à vaincre Defensa y Justicia en tant que visiteur, tandis que Lanús est troisième avec 26 points après la victoire 2-1 vendredi contre le Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lors du dernier match de dimanche, Estudiantes de La Plata (24 points) cherchera à monter sur le podium en visitant un Racing Club dans le besoin (18 points), tandis que lundi Colón et Banfield se rencontreront également.

Dans les autres résultats de cette quatorzième journée, Vélez a fait match nul 3-3 avec Independiente, l’Atlético Tucumán et San Lorenzo ont égalisé sans but, dans le même résultat que Platense a enregistré contre Patronato; De plus, Huracán a battu Arsenal de Sarandí 1-0 et Godoy Cruz et les Old Boys de Newell ont fait match nul deux buts par équipe. .

