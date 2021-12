Julian Alvarez: Man United entre dans la course pour le brillant attaquant de River Plate – Man United News And Transfer News

Erling Haaland, Dusan Vlahovic et maintenant Julian Alvarez ; Manchester United est actuellement lié à presque tous les jeunes attaquants talentueux du monde.

Et tandis que Haaland est devenu presque un nom familier ces dernières années et que Vlahovic est maintenant bien établi en Italie, l’intérêt pour l’attaquant de River Plate a commencé à culminer de ce côté de l’étang tout récemment.

Mais ce qui est intéressant à propos d’Alvarez à l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, c’est que la Primera Division argentine a récemment pris fin et ne redémarrera pas avant plusieurs mois.

Cela signifie qu’une décision de mi-saison pour le prolifique joueur de 21 ans n’aura pas d’impact sur la saison du club de vente, mais pourrait donner un coup de fouet au club d’achat.

« Plusieurs géants … ont déjà manifesté un certain intérêt à le signer: en plus de la Juventus, Milan, Inter, Bayer Leverkusen et Barcelone … ces dernières semaines, des appels ont été ajoutés de Manchester United, du Bayern Munich et de l’Atlético Madrid », rapporte Olé.

Il est facile de comprendre pourquoi Alvarez attire autant l’attention. L’Argentin a marqué 18 buts et fourni neuf passes décisives en 21 matchs de championnat pour River cette saison.

Les vidéos de dépistage telles que celle ci-dessus montrent naturellement le meilleur de n’importe quel joueur, mais celle-ci montre qu’Alvarez a le package complet, étant capable de marquer à l’intérieur et à l’extérieur de la surface, avec le pied gauche ou droit, possédant un tir incroyablement puissant, un oeil pour une passe, vitesse, compétences de dribble et polyvalence pour jouer sur la ligne de front.

Ce qui pourrait faire exploser la concurrence pour sa signature en janvier, c’est la clause libératoire de son contrat, qui s’élève actuellement à 20 millions d’euros mais passe à 25 millions d’euros la dernière semaine du mercato.

Olé rapporte que le joueur lui-même est resté timide au sujet d’un transfert, déclarant récemment « Je ne sais pas ce qui va se passer… En janvier, nous verrons si je commence la pré-saison ou si quelque chose d’autre se passe (…) Au moment de prendre la décision, je choisira ce qui est le mieux pour moi.

L’article souligne également que de nombreux clubs qui seraient intéressés par l’attaquant ont des difficultés financières et pourraient ne pas être en mesure d’atteindre même le modeste chiffre de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling): la Juventus et Barcelone, par exemple, sont dans une position difficile.

Pendant ce temps, l’Inter a pris ses distances avec l’Argentin, insistant sur le fait que son compatriote Lautaro Martinez est heureux au club et n’est pas sur le point de partir, malgré l’intérêt de la Premier League.

United devrait se concentrer sur les transferts sortants dans cette fenêtre et s’il doit y avoir des arrivées, un milieu de terrain défensif serait la priorité. Mais à 17 millions de livres sterling, les Red Devils pourraient être contraints de remplacer Alvarez si un autre club agit tôt, plutôt que de risquer une autre situation de type Haaland en janvier 2020.

Aston Villa est un club qui serait sur le point de prendre une telle décision.