Julian Assange a subi un accident vasculaire cérébral lors de l’audience d’appel d’octobre, selon sa fiancée

Julian Assange a été victime d’un accident vasculaire cérébral lors de son recours devant le tribunal en octobre, selon sa fiancée.

Stella Morris, la compagne d’Assange et mère de ses enfants, a publié samedi la plainte sur les réseaux sociaux. Elle n’a fourni aucune mise à jour sur son état après l’AVC.

LÉGENDE CORRECTION NOM DE FAMILLE La partenaire de Julian Assange, Stella Moris, s’adresse aux manifestants devant la Haute Cour de Londres, le mercredi 27 octobre 2021. Le gouvernement américain devrait demander à la Haute Cour britannique d’annuler la décision d’un juge selon laquelle le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, ne devrait pas être envoyé aux États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage. Un juge d’une juridiction inférieure a refusé l’extradition en janvier pour des raisons de santé, affirmant qu’Assange était susceptible de se suicider s’il était détenu dans des conditions carcérales dures aux États-Unis. (AP Photo/Frank Augstein) (AP Photo/Frank Augstein)

Au cours de l’audience du 27 octobre, Assange a comparu plusieurs fois au cours de la session de cinq heures. Il semblait échevelé, vêtu d’une chemise dépliée et d’un pantalon ample, selon le Sydney Morning Herald.

Elle a de nouveau exhorté les autorités à libérer Assange de prison à un moment où un juge britannique a annulé une décision précédente qui protégeait Assange de l’extradition par les États-Unis, craignant qu’il ne se suicide.

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, arrive au tribunal de première instance de Westminster, après avoir été arrêté à Londres, en Grande-Bretagne, le 11 avril 2019. REUTERS/Hannah McKay TPX IMAGES DU JOUR – RC1D3D4D3CC0

Un avocat du gouvernement américain qui a fait appel de la décision a nié que la santé mentale d’Assange était trop fragile pour résister au système judiciaire américain et a même assuré au tribunal que toute peine prononcée pouvait être exécutée dans une prison australienne.

Un appel est presque certain dans une affaire qui a attiré l’attention internationale. Les détracteurs d’Assange le considèrent comme un traître à cause de la publication par WikiLeaks de milliers de documents militaires et diplomatiques divulgués il y a dix ans. Ses partisans voient son emprisonnement comme un affront contre la presse libre.

Morris a également présenté le problème comme un problème qui « concerne les principes fondamentaux de la liberté de la presse et de la démocratie ».

« Il s’agit d’une poursuite abusive et vindicative », a-t-elle déclaré dimanche à la presse. Elle a également déclaré immédiatement après la nouvelle décision que l’équipe juridique d’Assange ferait appel de la décision « le plus tôt possible ».

Edmund DeMarche de Fox News a contribué à ce rapport.