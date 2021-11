Julian Assange autorisé à épouser sa partenaire Stella Moris en prison

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et Stella Moris sont sur le point de se marier au HMP Belmarsh (Photo: PA)

Julian Assange a obtenu l’autorisation d’épouser sa compagne Stella Moris derrière les barreaux de la prison de Belmarsh.

Le fondateur de WikiLeaks est détenu dans la prison de catégorie A à sécurité maximale du sud-est de Londres depuis 2019 après que les États-Unis ont lancé une action en justice pour l’extrader.

Assange, 50 ans, a rencontré sa future épouse en 2011, alors qu’il vivait à l’ambassade d’Équateur dans la capitale.

Le couple s’est fiancé en 2017 et a deux enfants, Max, deux et quatre ans Gabriel.

Mme Moris a déclaré: « Je suis soulagée que la raison ait prévalu et j’espère qu’il n’y aura plus d’interférence avec notre mariage. »

Un juge de l’Old Bailey a statué en janvier qu’Assange ne pouvait pas être extradé vers les États-Unis, affirmant que cela serait « oppressant » pour sa santé mentale et qu’il risquait de se suicider.

Il a été inculpé de 17 chefs d’accusation d’espionnage et un d’abus d’ordinateur.

S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 175 ans de prison.

Assange, photographié dans un fourgon de prison conduit à Southwark Crown Court à Londres en mai 2019, a rencontré sa future épouse en 2011 alors qu’elle était chercheuse juridique (Photo : DANIEL LEAL-OLIVAS/. via .)

Les États-Unis ont fait appel, mais le résultat est toujours en attente.

Aucune date n’a encore été fixée pour le mariage du couple.

Mme Moris a révélé comment elle avait rencontré Assange lorsqu’elle travaillait en tant que chercheuse juridique et a demandé à se pencher sur la théorie et la pratique juridiques suédoises.

Dans une déclaration soutenant une demande de libération sous caution en avril de l’année dernière, elle a écrit: «Au fil du temps, Julian et moi avons développé un lien intellectuel et émotionnel fort. Il est devenu mon meilleur ami et je deviens le sien.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

L’amitié s’est développée et, malgré les « circonstances extraordinaires », une relation étroite a commencé en 2015, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de l’administration pénitentiaire a confirmé que le couple serait autorisé à se marier.

« La demande de M. Assange a été reçue, examinée et traitée de la manière habituelle par le directeur de la prison, comme pour tout autre prisonnier », ont-ils déclaré.

Mme Moris s’adresse aux médias à son arrivée à la Haute Cour de Londres, avant une audience pour l’appel du gouvernement américain concernant la décision de ne pas extrader Assange, le 27 octobre 2021 (Photo: James Manning/PA Wire)

Le détenu violent notoire, Charles Bronson, a épousé son épouse, l’ancienne actrice de Coronation Street, Paula Williamson, au HMP Wakefield en 2017.

Le premier mariage en prison de même sexe en Grande-Bretagne a eu lieu en 2015 lorsque Mikhail Ivan Gallatinov, 40 ans, a échangé ses vœux avec Marc Goodwin, 31 ans, à la prison de Full Sutton dans le Yorkshire de l’Est – où tous deux purgeaient une peine d’emprisonnement à perpétuité pour de violentes attaques contre d’autres homosexuels.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();