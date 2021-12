Julian Assange peut être extradé vers les États-Unis, selon la Haute Cour du Royaume-Uni

La Haute Cour du Royaume-Uni a approuvé l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis. La décision annule une décision d’un tribunal inférieur du Royaume-Uni qui a bloqué l’extradition au motif que l’emprisonnement aux États-Unis était une menace pour la santé mentale d’Assange et augmentait son risque de suicide.

Le gouvernement américain a maintenant fait appel avec succès de cette décision en offrant un certain nombre d’assurances aux juges britanniques. Il s’agit notamment de l’assurance qu’Assange ne sera pas détenu dans une prison de haute sécurité « supermax » pendant la période provisoire ou s’il est reconnu coupable (à moins qu’il « commette un acte futur qui le rende passible de telles conditions de détention ») et que les États-Unis autoriseront Assange purger une peine définitive dans son Australie natale, s’il le souhaite.

Tel que rapporté par Sky News, la fiancée d’Assange, Stella Moris, a déclaré: « Nous ferons appel de cette décision le plus tôt possible. » Moris a déclaré que la décision était une « grave erreur judiciaire ».

« Comment peut-il être juste […] d’extrader Julien vers le pays même qui complotait pour le tuer ?

« Comment peut-il être juste, comment peut-il être juste, comment est-il possible, d’extrader Julian vers le pays même qui a comploté de le tuer ? a déclaré Moris, faisant référence à des rapports plus tôt cette année selon lesquels la CIA et l’administration Trump ont exploré la possibilité d’enlever ou d’assassiner Assange en 2017.

Assange a été inculpé par les procureurs américains de 18 chefs d’accusation, dont 17 chefs d’accusation d’espionnage et un chef d’abus d’ordinateur. Il est accusé d’avoir comploté pour pirater des ordinateurs militaires américains afin de publier des documents militaires et diplomatiques confidentiels sur WikiLeaks. Les accusations sont passibles d’une peine maximale de 175 ans de prison, bien que le gouvernement américain affirme que la peine réelle sera comprise entre quatre et six ans.

Les documents publiés par WikiLeaks ont exposé les méfaits des États-Unis dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak. Il s’agit notamment de la vidéo dite du « meurtre collatéral », qui montrait des pilotes d’hélicoptères américains à Bagdad tuant un groupe de civils, dont deux journalistes de ..

Des groupes tels que Reporters sans frontières et Amnesty International ont appelé les États-Unis à abandonner les charges contre Assange, affirmant que le travail d’Assange était du journalisme légitime.

« La publication par Julian Assange de documents divulgués dans le cadre de son travail avec Wikileaks ne devrait pas être punissable car cette activité reflète la conduite que les journalistes d’investigation entreprennent régulièrement dans leur capacité professionnelle », a déclaré Amnesty. « Poursuivre Julian Assange sur ces accusations pourrait avoir un effet paralysant sur le droit à la liberté d’expression, amenant les journalistes à s’autocensurer par crainte de poursuites.