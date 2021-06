Julian Assange pourrait être LIBÉRÉ de la prison britannique – une nouvelle offre majeure du Parti travailliste lancée | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le député travailliste Richard Burgon doit remettre une lettre à la prison de Belmarsh au sujet du refus persistant d’autoriser une rencontre avec M. Assange. Le député travailliste remettra une lettre multipartite à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni le mardi 29 juin. La lettre concerne la prison de Belmarsh et le refus persistant du ministre de la Justice d’autoriser une rencontre avec M. Assange.

Le député Richard Burgon, qui a coordonné la lettre de 20 parlementaires de 4 partis, a déclaré : « Le cas de Julian Assange a d’énormes implications pour la liberté de la presse au Royaume-Uni et pour le traité d’extradition américano-britannique.

“Il est dans l’intérêt public que les parlementaires britanniques puissent discuter de ces questions avec Julian Assange.

“Le fait que les autorités aient interrompu à plusieurs reprises une réunion en ligne en dit long.

“Le secrétaire à la justice et le gouverneur de la prison doivent désormais mettre un terme à leur intransigeance et lui permettre d’aller de l’avant sans plus tarder”

La lettre complète se lit comme suit :

« Cher gouverneur,

“Nous sommes profondément préoccupés par le refus persistant de vous et du ministre de la Justice d’autoriser une réunion vidéo en ligne entre Julian Assange et un groupe multipartite de parlementaires britanniques.

“Comme vous le savez, Julian Assange est actuellement en détention provisoire au HMP Belmarsh, non pour violation d’une loi britannique, mais pour extradition vers les États-Unis pour son travail journalistique effectué au Royaume-Uni à l’invitation du Guardian et publié dans de nombreux journaux de premier plan. à l’échelle mondiale.

« Aux États-Unis, Julian Assange risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à 175 ans, ce qui signifie qu’il pourrait passer le reste de sa vie en prison.

“Cette affaire a des implications importantes pour la liberté de la presse et de l’édition au Royaume-Uni et pour le traité d’extradition américano-britannique, y compris son interdiction d’extradition pour des infractions politiques.

“Nous pensons donc qu’il est vital que les parlementaires soient autorisés à discuter de ces questions importantes avec les parties intéressées. Nous ne faisons pas cette demande en tant que citoyens privés mais en tant que parlementaires britanniques profondément préoccupés par les conséquences potentielles de cette affaire très médiatisée.

“Cela pourrait être autorisé en vertu des règles relatives aux visites officielles qui stipulent qu’il peut y avoir des visites de “fonctionnaires publics que le gouverneur autorise à visiter”.

« Un groupe multipartite de parlementaires a demandé pour la première fois une réunion en ligne en décembre 2020. Il est tout simplement inacceptable que six mois sur cette simple demande continuent de se heurter à une telle intransigeance.

“Vous avez le pouvoir d’accorder une telle réunion et nous vous demandons de faciliter une réunion en ligne sans plus tarder.”

Plus à venir…