Julian Draxler dernière victime du camp pour l’Allemagne alors que Hansi Flick parle des possibilités

L’ancien manager du Bayern Munich et actuel patron de l’Allemagne, Hansi Flick, doit se demander comment il est devenu le métier du football international.

COVID-19 et des blessures ont ravagé son alignement pour cette série de matchs. Après avoir perdu Niklas Süle à COVID-19, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Karim Adeyemi à des expositions à COVID-19, et Florian Wirtz et Nico Schlotterbeck à des blessures musculaires, Flick n’a pas non plus perdu Julian Draxler.

Flick n’a même pas pu appeler Mats Hummels également en raison d’une blessure.

« Plusieurs joueurs nous ont quittés. Cinq à cause de Corona – Nico Schlotterbeck et Florian Wirtz sont blessés. Et hier, Julian Draxler a également subi une blessure musculaire et sera absent pendant un certain temps. Je suis vraiment désolé pour lui parce qu’il avait de grands projets », a déclaré Flick (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « L’ambiance dans l’équipe est bonne. Il y a eu un bouleversement avec ce qui s’est passé hier, mais les choses continuent. Nous sommes revenus à la normale et nous devons livrer une bonne performance demain.

Quant à savoir qui pourrait y jeter un œil cette semaine, Flick a laissé la porte ouverte.

« Nous verrons si Lukas Nmecha débutera dans son stade à domicile demain. Kevin Volland est en forme à Monaco. Malheureusement, Timo Werner n’est pas là et Adeyemi a dû partir. Maintenant, d’autres joueurs auront une chance. Nous faisons confiance aux joueurs que nous avons », a déclaré Flick.