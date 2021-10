Julian Edelman laisse tomber un «fait amusant» sur Tom Brady, a du mal à choisir entre les Patriots et les Bucs

in

Julian Edelman semble avoir du mal à savoir qui il soutient cette semaine et a offert des conseils de paris à ses partisans s’ils ressentaient la même chose.

Le receveur à la retraite, qui a remporté le Super Bowl avec Tom Brady en Nouvelle-Angleterre, a publié une vidéo sur son Instagram pour son choix hebdomadaire de “piège à soif”. Il a été vu dans la vidéo torse nu et mangeant un bol de céréales tout en décidant quel serait son choix. De plus, il a laissé tomber un “fait amusant” à propos de Brady contre les Patriots.

Julian Edelman a remporté trois Super Bowls avec les Patriots et Tom Brady. (Stew Milne-USA TODAY Sports)

“Dans les matchs où Tom Brady commence, les Patriots ont 187 et 127 contre l’écart”, lit-on dans les légendes de la vidéo. “Et fait amusant … Tom Brady n’a jamais battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Patriots +7.”

Brady, qui joue maintenant pour Tampa Bay, a joué avec les Patriots et a remporté six Super Bowls pour eux. Edelman faisait partie de trois des équipes du Super Bowl des Patriots de Brady et a pris sa retraite avant le début de la saison 2021.

Julian Edelman a pris sa retraite après la saison 2020. (Paul Rutherford-USA TODAY Sports)

TOM BRADY POSTE UNE VIDÉO ÉPIQUE AVEC UN MESSAGE D’UN MOT AVANT LE JEU PATRIOTS

Edelman a écrit que le match de dimanche soir était comme choisir entre “maman et papa”.

Tom Brady a rejoint les Buccaneers en mars 2020. (Jonathan Dyer-USA TODAY Sports)

Plus tôt dans la semaine, l’ancien receveur a tweeté une scène célèbre de “The Office” de NBC pour décrire ce que le jeu allait être. Edelman a comparé la relation de Brady et de son ancien entraîneur-chef, Bill Belichick, à celle de la relation tumultueuse entre Michael Scott et Jan Levinson. Il l’a surnommé le “GOAT BOWL”.

Brady affrontera les Patriots au Gillette Stadium pour la première fois depuis sa signature avec les Bucs en mars 2020.

Paulina Dedaj de Fox News a contribué à ce rapport.