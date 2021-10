Julian Edelman sur Brady, Belichick, Plus Brock Huard sur les prétendants de la BFC

Russillo partage ses réflexions sur les fans de football qui détestent regarder les matchs de la NFL (0:55), avant de parler avec Julian Edelman, triple champion du Super Bowl et analyste pour « Inside the NFL », de sa retraite, sa dernière saison avec Tom Brady, l’entraîneur Bill La nuance de Belichick, le match très attendu Buccaneers-Patriots dimanche, et plus encore (13h00). Ensuite, Ryen est rejoint par Brock Huard de Fox Sports pour une rafle de la BFC, ils discutent des prétendants au Big 12 et au Pac-12 (34:10). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:09:20).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Julian Edelman et Brock Huard

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

