Julian Edelman trolle Tom Brady sur la couverture de “Madden 22” ⋆ .

Personne ne se souvient des humbles débuts de Tom Brady comme son ancien coéquipier des Patriots, Julian Edelman.

En réponse à la révélation de jeudi selon laquelle Brady et le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes honoreraient ensemble la couverture de “Madden NFL 22”, Edelman a célébré le septuple champion du Super Bowl en lui rappelant ses racines.

“Vous avez parcouru un long chemin depuis” QB No. 12 “@TomBrady”, a tweeté Edelman à côté d’une capture d’écran d’un ancien jeu Madden, qui n’incluait pas le nom et la photo de Brady.

Le 199e choix au total au sixième tour du repêchage de la NFL 2000, Brady a pris les rênes du quart-arrière en Nouvelle-Angleterre de Drew Bledsoe au cours de la saison 2001, lorsqu’il a remporté son premier Super Bowl en tant que Patriot. Il a ensuite remporté six championnats avec Bill Belichick au cours de son séjour de 20 saisons en Nouvelle-Angleterre.

En mars 2020, cependant, Brady a signé un contrat de deux ans avec les Tampa Bay Buccaneers. Le quart-arrière de 43 ans a remporté son septième titre du Super Bowl en février en battant Mahomes, 25 ans, et les Chiefs.

Quant à Edelman, le receveur de 35 ans a officiellement raccroché ses crampons en avril après 12 saisons. Brady, un ami de longue date d’Edelman, a félicité son ancienne cible dans un post Instagram sincère.

“Sur la plus grande scène et dans les plus grands moments, vous avez toujours réussi”, a écrit Brady. «J’ai été témoin d’une grande partie du voyage et je suis si fier de vous et de la façon dont vous êtes passé d’outsider de 7e ronde à un outsider plus âgé de 7e ronde.

« Vous avez tellement de coéquipiers qui ont admiré votre éthique de travail et votre volonté de gagner, et je suis en haut de la liste parce que lorsque j’étais à terre et que je me sentais parfois désolé pour moi-même, vous étiez là pour me chercher. Vous avez été aussi dur que possible et je vous aime pour tout ce que vous avez fait pour rendre nos équipes aussi formidables qu’elles pourraient l’être », a-t-il poursuivi.

Contrairement à l’ancien Patriot Rob Gronkowski, qui a rejoint Brady à Tampa Bay, Edelman a clairement indiqué le mois dernier qu’il ne porterait plus de fils Buccaneers à l’avenir.

“Je suis un gars d’une équipe”, a plaisanté Edelman sur “The Michael Irvin Podcast”.

“Madden NFL 22” devrait sortir en août.