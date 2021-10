Julian Edelman utilise le clip de The Office

Maintenant que Julian Edelman n’est plus un receveur large des New England Patriots, il peut faire des choses comme ça et s’amuser aux dépens de son ancienne équipe et de son ex-QB.

Alors que le monde se prépare à ce que Tom Brady affronte son ancienne équipe pour la première fois en tant que membre des Tampa Bay Buccaneers, vainqueurs du Super Bowl (écoutez la chanson d’Adele !), Edelman a posté une vidéo de The Office – un clip de “Dinner Party “, l’un des meilleurs eps de tous les temps de la série – qui étiquette divers acteurs et actrices comme Brady et Bill Belichick et … regardez, c’est très, très drôle.

Je déclare. #GOATBOWL ! pic.twitter.com/Amn42H4EVJ – Julian Edelman (@Edelman11) 30 septembre 2021

Oh mec, quand « Bill » lance le trophée Lombardi ! Trop bon.

