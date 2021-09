Julián Gil se vante du mariage spectaculaire de sa fille Nicolle à Madrid

in

Un mariage qui prouve tout

Nicolle et Íñigo sont devenus mari et femme en octobre 2019 devant la loi (leur mariage religieux était prévu en mars 2020 à Porto Rico).

Au-delà de la pandémie, le retard du lien religieux s’est fait après avoir reçu une nouvelle dévastatrice pour les jeunes mariés : Íñigo avait un cancer.

Le soutien de Nicolle a été essentiel pour qu’Íñigo puisse surmonter sa maladie. (Instagram / Julián Gil)

C’est Julián Gil qui a annoncé la triste nouvelle et la décision du couple de reporter le mariage religieux jusqu’à nouvel ordre. Heureusement, le gendre de l’acteur est allé de l’avant et les plans de cette belle cérémonie ont été réactivés à nouveau et n’ont changé que de lieu : Madrid.

Sans aucun doute, cette date devrait être célébrée en grand et, pour cette raison, Íñigo a profité de l’union spéciale dans l’église pour remercier le soutien fondamental de sa femme pour surmonter sa maladie. Julián est celui qui a partagé ce moment émouvant au cours duquel son gendre apprécie le soutien de sa femme.

Julián Gil a applaudi le courage de son gendre et a applaudi le fait d’avoir surmonté l’une des épreuves les plus difficiles que la vie leur ait données.