Julian Nagelsmann a apprécié d’être de retour sur la ligne de touche pour la victoire 5-2 du Bayern Munich sur le SL Benfica

Le Bayern Munich a officiellement marqué sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec sa victoire 5-2 sur le SL Benfica à l’Allianz Arena. Un triplé de Robert Lewandowski et des buts de Serge Gnabry et Leroy Sane ont assuré encore trois points à Die Roten, laissant les buts de Morato et Darwin Núñez à de simples consolations pour la formation portugaise. C’était une autre victoire décisive du Bayern, qui ressemble vraiment à l’équipe à battre en Europe en ce moment.

C’était le premier match de Julian Nagelsmann sur la touche pour le Bayern, ayant raté les quatre derniers matches en raison d’un test positif pour le coronavirus après la victoire 5-1 sur le Bayer Leverkusen le mois dernier. Pendant sa période de quarantaine, il était en communication avec son équipe d’entraîneurs pendant les matchs depuis sa cuisine de fortune avec des ordinateurs portables, des iPad et des moniteurs à grand écran. S’exprimant après la victoire sur Benfica, Nagelsmann a exprimé sa joie de soutenir l’équipe et le personnel d’entraîneurs et de revenir dans une Allianz Arena plus complète pour la première fois cette saison (tz). «C’était amusant à regarder, je l’ai dit aux garçons aussi. Les deux buts que nous avons concédés sont très malheureux, celui selon une norme, nous en avons discuté différemment. Mais c’était un match incroyablement bon pour nous, un très bon contrôle et un rythme de jeu élevé. Mon premier jeu avec plus de téléspectateurs depuis longtemps. À un moment donné dans mes 70 ans, j’ai dit : c’est bien que plus de gens soient là et que vous n’ayez pas à le regarder à la télévision », a-t-il expliqué.

Leroy Sane a marqué un but sensationnel et a également fourni un assistant lors de la victoire dans ce qui était encore une autre solide démonstration de l’ailier. Il n’y a pas si longtemps, Sane se faisait siffler par les supporters du Bayern à l’intérieur de l’Allianz Arena lors du match de Bundesliga contre le FC Cologne, mais Nagelsmann a réitéré à quel point son ailier avait pris un virage pour le mieux, comme cela a été le cas contre Benfica. « Exceptionnel, préparation au but, but. En première mi-temps, il a lancé une contre-attaque et a joué trois joueurs sur ses seize. Que s’est-il passé après Cologne quand il a été sifflé. Maintenant, il a des moments que le public aimerait voir. Il joue incroyablement bien et je pense qu’il a joué son jeu le plus actif aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le but sensationnel de Sane est ci-dessous :

Maintenant que le Bayern s’est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la partie « business » de la compétition commence maintenant. Pour le Bayern, la phase de groupes est la partie facile. Nagelsmann sait que d’autres équipes de la compétition se pencheront sur le record impressionnant du Bayern jusqu’à présent, s’efforçant de les battre. Peu importe qui ils affronteront en huitièmes de finale, ils seront coriaces. Il n’y a pas de matchs ou de formalités faciles dans les huitièmes de finale. « Ils nous auront sur leur radar, nous devons le confirmer. Nous sommes désormais qualifiés, une première bonne étape, mais les huitièmes de finale arrivent. Il y a quelques autres équipes qui sont également bonnes, nous sommes l’une d’entre elles », a souligné Nagelsmann.