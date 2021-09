Julian Nagelsmann a apprécié l’équilibre du Bayern Munich lors de la victoire en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a l’air d’un génie ces jours-ci et a apprécié de regarder les fruits de son travail lors de la victoire 5-0 de son équipe en Ligue des champions contre le Dynamo Kyiv.

« Je suis satisfait des longues périodes de jeu. Il n’est jamais facile de garder une concentration élevée lorsque vous prenez rapidement les devants et que vous êtes au-dessus de l’autre équipe de la tête et des épaules. Mais nous avons réussi à le faire sur de longues périodes. Bien sûr, nos adversaires ont eu un ou deux bons moments mais n’ont pas capitalisé », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par FCBayern.com).

Nagelsmann a apprécié la façon dont son attaque et sa défense se sont nourries l’une de l’autre.

« Dans l’ensemble, nous avions un très bon équilibre et nous avons bien défendu. Dans les phases où le match aurait pu basculer dans un sens ou dans l’autre, nous sommes passés à la vitesse supérieure et avons marqué de beaux buts », a déclaré Nagelsmann. « Il s’agit d’avoir l’avarice lorsque l’équipe avance et la faim de ne pas encaisser à l’arrière. C’est toujours plus joli quand on garde une feuille blanche.