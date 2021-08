Julian Nagelsmann a entendu les rumeurs liant le Bayern Munich et Marcel Sabitzer ; reconnaît les problèmes de profondeur potentiels

in

Bayern Munich Julian Nagelsmann n’a pas eu la tête enfouie dans le sable depuis deux semaines. Le nouveau manager a lu les rumeurs liant son nouveau club à l’un de ses anciens joueurs, le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer.

« Je le connais très bien et je travaille avec lui depuis longtemps. C’est un très bon joueur. Nous ne commentons aucune rumeur de transfert. Nous regardons autour du marché des transferts, cela fait partie du travail d’entraîneur. Nous sondons le marché et faisons tout notre possible pour le bien du FC Bayern », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Tz).

Alors que Nagelsmann ne serait pas tenté de vraiment détailler ses réflexions sur une acquisition de Sabitzer, le manager a fait un aveu plutôt étonnant : son équipe n’est pas assez profonde.

“Nous sommes incroyablement forts avec les 13, 14 premiers joueurs”, a déclaré Nagelsmann, ressemblant étrangement à Lothar Matthäus. « S’il y a trop de blessés, cela devient plus difficile. Mais nous ne pouvons pas avoir 20 meilleurs joueurs, alors gérer l’équipe n’est pas si facile. Il doit toujours y avoir de l’harmonie. Malheureusement, les blessures ne peuvent être évitées. On essaie de bien se régénérer pour éviter les blessures. Mais nous regardons aussi toujours le marché des transferts.

Un joueur qui ne sera probablement pas appelé à aider est Franck Ribéry. Nagelsmann l’a dit clairement.

«Je pense que tout a finalement été dit là-bas. Il veut rester en forme pour un nouveau club, c’est pourquoi il s’est entraîné avec nous. C’est un joueur extrêmement méritant. J’ai discuté avec lui au match des légendes, mais il ne s’agissait pas d’un engagement. Je lui ai confirmé qu’il était toujours en pleine forme. Oli Kahn l’a déjà dit clairement », a déclaré Nagelsmann.