Julian Nagelsmann a révélé que Joshua Kimmich ne voulait pas faire de pause après la sortie de l’Allemagne de l’Euro

Alors qu’en tant que collectif, l’Allemagne n’a pas été à son meilleur aux Championnats d’Europe de cet été, Joshua Kimmich faisait sans doute partie d’une courte liste de joueurs de Die Mannschaft dignes de garder la tête haute après être sorti en huitièmes de finale en raison d’un Défaite 2-0 contre l’Angleterre.

Kimmich jouait hors de sa position préférée avec Joachim Low insistant pour l’utiliser à l’arrière droit, mais il s’en est bien sorti dans ce qui était un groupe difficile à sortir.

Maintenant, il est temps pour Kimmich, comme une poignée de ses coéquipiers allemands, de revenir au Bayern Munich, où une nouvelle ère a déjà commencé à Sabener Strasse avec le nouveau manager Julian Nagelsmann. L’ancien patron de Hoffenheim et du RB Leipzig a récemment chanté les louanges de Kimmich dans une interview Bild avec son collègue milieu de terrain Leon Goretzka. Il a dit qu’il prévoyait de garder Kimmich au milieu de terrain et, dans une récente interview avec Sky Sports Germany, a révélé à quel point Kimmich était impatient de reprendre l’entraînement lorsqu’il lui a parlé après l’Euro.

« Josh est en feu, bien sûr, il a une énorme ambition. Nous avons également parlé brièvement après le Championnat d’Europe. Oui, il voulait revenir dans le jeu tout de suite, même pas partir en vacances », a expliqué Nagelsmann. Pour ceux qui sont habitués à Kimmich, à son intensité et à ses manières sur le terrain, il n’est pas surprenant qu’il veuille renoncer à des vacances et reprendre immédiatement l’entraînement après la déception de l’Allemagne. Vous auriez du mal à trouver un match où vous ne pourriez pas trouver au moins une image fixe du clip vidéo du Bayern et du numéro 6 allemand laissant échapper un rugissement féroce pour des raisons positives ou négatives en fonction de ce qui s’est passé sur le terrain.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Pour Nagelsmann, il est important pour lui que Kimmich, comme le reste de ses joueurs qui ont participé à l’Euro, se repose suffisamment après une saison incroyablement exigeante physiquement pour le club et le pays. La congestion des matchs est aussi importante qu’elle l’a été depuis des années en raison de l’épidémie de coronavirus et ce qui a été demandé aux joueurs des meilleures ligues européennes, en particulier les joueurs impliqués pour leurs pays, a été absolument immense.

Nagelsmann sait à quel point le reste sera important pour Kimmich, en particulier pour sa vie en dehors du terrain, ainsi que sur celui-ci. « Je pense que c’est quelque chose que je lui transmets toujours. Qu’il s’accorde toujours des périodes de repos afin d’apporter sa méga-mentalité et sa méga-qualité sur le terrain. Je pense qu’il est crucial que vous ne soyez pas toujours à la limite, mais que vous vous permettiez des phases dans votre vie. C’est aussi un père de famille. Et puis nous attendons tous avec impatience qu’il revienne ici le 31 et conduise les garçons sur le terrain avec sa façon de jouer au football, la façon dont il vit ce sport, la façon dont il aspire au succès et donne également l’exemple », a déclaré le nouveau manager du Bayern.