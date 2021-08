Julian Nagelsmann a travaillé sur la finition avec Leroy Sane après la séance d’entraînement du Bayern Munich

Selon un nouveau rapport de Bild, Julian Nagelsmann a passé un contre un avec Leroy Sane après la séance d’entraînement principale du Bayern Munich lundi. Selon le rapport, la paire a travaillé pour terminer devant le but pour Sane. Nagelsmann a envoyé des centres du flanc droit et Sane a travaillé à finir avec ses deux pieds et sa tête. La mini-session a duré environ 15 minutes après la fin de la séance d’entraînement principale de l’équipe et Sane a marqué la plupart des occasions que Nagelsmann a envoyées.

Cette mini-session entre Nagelsmann et Sane est intervenue deux jours seulement après que l’assistant de Nagelsmann, Dino Toppmöller, ait passé 30 bonnes minutes après la mêlée de l’équipe “A” du Bayern contre “B” à parler avec Sane. Bild a même révélé que Sane avait passé un temps décent à parler avec le nouveau psychologue de l’équipe du Bayern, le Dr Maximilian Pelka, pour essayer de garder la tête au bon endroit. On a le sentiment que ses performances à l’entraînement jusqu’à présent cette pré-saison ont été positives, et Nagelsman, ses assistants et les coéquipiers de Sane l’ont remarqué et l’ont encouragé. Thomas Muller serait l’un des joueurs qui défendent vraiment Sane, prenant note de sa forme positive en pré-saison.

Pour Sane, le renforcement positif de Nagelsmann et de ses coéquipiers peut être incroyablement rafraîchissant. Il a eu au mieux une campagne touch and go la saison dernière, et il n’a jamais semblé être en mesure d’enchaîner des performances positives sans avoir quelques matchs calmes entre les deux. Nous avons vu de quoi il est capable quand il est dans sa journée, mais ses performances médiocres pour l’Allemagne à l’Euro n’ont pas exactement changé l’élan dans la bonne direction à l’approche d’une nouvelle saison pour le Bayern sous la direction d’un nouveau manager. La saison dernière, Hansi Flick lui avait parlé plus d’une fois pour essayer de l’amener à montrer plus d’engagement défensif sur le flanc, ce à quoi il a répondu, mais il n’a toujours jamais vraiment atteint son rythme de croisière.

Photo de S. Widmann/. pour le FC Bayern

Espérons que pour le Bayern, Sane soit en mesure de transférer sa forme d’entraînement sur le terrain. Avec le travail que Nagelsmann a personnellement fait avec lui, combiné aux encouragements véhéments, il y a de fortes chances que Sane soit dans le onze de départ contre le Borussia Mönchengladbach vendredi. Nagelsmann s’attend à plus de buts et de passes décisives de sa part cette saison, et le premier match de la saison contre ‘Gladbach serait un bon début !