Julian Nagelsmann a vu des améliorations collectives et individuelles lors de la victoire 1-0 du Bayern Munich sur le DSC Arminia Bielefeld

Le Bayern Munich est revenu dans la colonne des victoires en Bundesliga avec une victoire acharnée 1-0 sur le DSC Arminia Bielefeld à l’Allianz Arena grâce à une frappe en deuxième mi-temps de Leroy Sane. C’était une performance considérablement améliorée par rapport à la défaite 2-1 de la semaine dernière contre le FC Augsburg, malgré les efforts déployés par le Bayern pour briser une équipe de Bielefeld bien entraînée et bien disciplinée qui a été maintenue dans le match sur une poignée (sans jeu de mots) reprises par le gardien Stefan Ortega. Le résultat maintient le Bayern en tête du classement après 13 semaines de match et ils ont maintenant établi un record de club et de Bundesliga pour le plus grand nombre de buts marqués au cours d’une année civile (102).

Julian Nagelsmann n’a apporté qu’un seul changement à la formation de départ du côté du Dynamo Kyiv 2-1 en milieu de semaine dans la capitale ukrainienne enneigée en ramenant Dayot Upamecano pour remplacer Tanguy Nianzou. Nagelsmann est toujours sans une poignée de joueurs en raison des quarantaines de coronavirus, mais il a pu en avoir assez des joueurs dont il dispose contre Bielefeld. Bien qu’il s’agisse d’un bien meilleur effort collectif du Bayern que la défaite 2-1 de la semaine dernière contre Augsbourg, Nagelsmann a également distingué quelques joueurs qui, selon lui, ont montré une amélioration individuelle significative par rapport à la semaine dernière.

«Je pense que nous avons joué un bon match et fait mieux que contre Augsbourg. Individuellement, les joueurs aiment [Corentin] Tolisso et [Benjamin Pavard] a fait mieux aussi, [Jamal] Musiala quand il est venu nous a bien. Il était important que nous gardions une cage inviolée », a expliqué Nagelsmann après le match, tel que retranscrit par @iMiaSanMia sur Twitter. Tolisso et Pavard ont tous deux joué les 90(+) minutes complètes et Nagelsmann avait étonnamment pris la décision de faire appel à Musiala pour Leon Goretzka à la 56e minute dans ce qui n’était pas exactement un changement similaire. Musiala a occupé un rôle de mensonge un peu plus profond que celui auquel il était habitué, ce qui suit Nagelsmann discutant de la possibilité d’utiliser le joueur de 18 ans comme numéro 6 au milieu de terrain pour der Klassiker la semaine prochaine contre le Borussia Dormtund puisque Joshua Kimmich ne sera toujours pas disponible.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Dans l’ensemble, le score de 1-0 flatte peut-être un peu Bielefeld, mais avant le choc massif de la semaine prochaine à Dortmund, Nagelsmann abordera sûrement la fin de l’entraînement cette semaine. Les rencontres contre Dortmund ont généralement tendance à être beaucoup plus ouvertes que contre les équipes des régions inférieures du classement de la Bundesliga pour le Bayern, mais elles devront toujours tirer le meilleur parti des chances qu’elles auront au Westfalenstadion. Dortmund a également montré à quel point ils peuvent être mortels à la pause lors de leur victoire 3-1 au VfL Wolfsburg.