Julian Nagelsmann appelle au soutien alors que les fans du Bayern Munich huent Leroy Sane contre Cologne

in

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a demandé aux fans de l’équipe d’être plus solidaires alors que Leroy Sane a été raillé par les supporters locaux lors du match contre Cologne. Le joueur de 24 ans a été remplacé après une première mi-temps difficile qui ne l’a vu enregistrer que deux tirs et un seul dribble réussi.

Les commentaires de l’entraîneur ont été capturés par le compte Twitter @iMiaSanMia, et vous n’avez pas besoin de lire les réponses pour voir que la plupart des fans du Bayern en ligne n’approuvent pas ce genre de comportement. Pourtant, c’est quelque chose qui s’est passé, et c’est emblématique de la frustration que ressentent les fans envers Sane à ce stade de sa carrière au Bayern.

Nagelsmann sur Sané : “Nous n’avons pas joué un bon match en première mi-temps dans toute l’équipe. J’ai entendu les sifflets (par les supporters contre Sané). Les supporters devraient soutenir leurs propres joueurs. Tout le reste n’aide pas” photo. twitter.com/NQU3545ymg – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 22 août 2021

Ce n’est pas la première fois qu’un ailier portant le maillot emblématique #10 est hué par les fidèles de l’Allianz Arena. Arjen Robben a déjà eu des oreilles en 2012, alors qu’il était toujours blâmé pour la défaite du club en finale de l’UCL cette année-là. Le Néerlandais a finalement fait un retour, marquant le but vainqueur lors de la finale 2013 contre le Borussia Dortmund et cimentant à jamais son héritage en tant que «Mr. Wembley.

Sane connaît un ralentissement similaire dans sa carrière et il doit s’améliorer. Mais les choses ne s’amélioreront pas sans soutien. Espérons que les paroles de Nagelsmann résonnent auprès des fans et que les prochains matchs à domicile se déroulent dans une atmosphère plus joyeuse. Les performances n’ont pas été à la hauteur jusqu’à présent cette saison, mais une foule à domicile bruyante pourrait aider à changer cela.