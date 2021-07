Julian Nagelsmann attend beaucoup de Leroy Sane, Serge Gnabry, Kingsley Coman au Bayern Munich cette saison

Il y a actuellement une poignée de joueurs qui traversent des négociations de contrat difficiles au Bayern Munich, mais Julian Nagelsmann concentre toute son attention sur les préparatifs de la saison à venir avec tous les joueurs qu’il a actuellement dans l’équipe. Toutes les stars de l’Euro 2020 ne sont toujours pas de retour de leurs vacances respectives, mais seront de retour à Sabener Strasse avant le début de la saison compétitive du Bayern dans le DFB-Pokal contre Bremer SV le 6 août.

Leon Goretzka, Niklas Sule, Kingsley Coman et Joshua Kimmich ont tous encore des contrats à régler, mais Coman semble être le seul joueur du groupe à avoir concrètement exprimé son intérêt à quitter le club, car son agent, Pini Zahavi, a précisé. Malgré cela, Nagelsmann se concentre vraiment sur le travail avec les joueurs qu’il a et dans une récente interview avec kicker (via Sport Bild/Az), il a souligné les ailiers Coman, Leroy Sane et Serge Gnabry, affirmant qu’il avait vraiment de grandes attentes pour eux. saison.

Suivant les traces du mandat impressionnant de Hansi Flick en tant que manager du Bayern, Nagelsmann sait qu’il ne peut pas se permettre trop de dérapages et il a déclaré qu’il ne voulait pas avoir de “refonte révolutionnaire” en ce qui concerne les tactiques et le style de Bayern jouer. « Je n’ai pas à tout renverser, dit-il.

S’exprimant sur son trio principal d’ailiers, il a déclaré: “Tous les trois sont d’une qualité exceptionnelle, mais le taux est encore meilleur.” Plus précisément, il veut se concentrer sur le contrôle de la possession de ses attaquants et travailler à l’unisson sur leur contre-presse lorsqu’ils perdent le ballon. Il a déclaré qu’il s’attendait à “une ouverture de match courageuse sans beaucoup de longs ballons” et à un niveau de contrôle “grâce à un bon et fréquent contre-pressage”, ce que son équipe du RB Leipzig a si bien fait, surtout lorsqu’elle a affronté le Bayern.

Comme Nagelsmann avait échappé à quand il a dit qu’il ne voulait pas faire trop de grands changements tactiques par rapport à la façon dont le Bayern jouait sous Hansi Flick, mais même Flick a dû faire des ajustements au cours de la dernière saison et demie. Le Bayern tournait souvent lorsqu’il employait une forte contre-presse dirigée par Robert Lewandowski, Coman, Gnabry, Sane et/ou Thomas Muller. Il y aurait également des corps supplémentaires dans la presse avec l’avancement du terrain qu’Alphonso Davies et Benjamin Pavard obtiendraient, mais il y a toujours la susceptibilité de se laisser trop exposés. Flick a dû avoir des conversations avec Sane, en particulier, pour travailler plus dur pour revenir en arrière et offrir plus du côté défensif du ballon, mais au fur et à mesure que la saison avançait, il s’améliorait avec cela.

C’est un équilibre que Naglesmann devra trouver, mais il se rend compte que, parfois, il devra faire “de petites étapes de développement dans les endroits où les choses ne vont pas si bien”. Pourtant, d’après ce qu’il a déjà vu depuis qu’il a pris la direction du club plus tôt ce mois-ci, il a remarqué “une mentalité exceptionnelle et une qualité exceptionnelle” dans et autour du club.