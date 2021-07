Julian Nagelsmann avait le « gène » du Bayern Munich dès le début

Dès son plus jeune âge, Julian Nagelsmann a toujours eu une affinité pour le Bayern Munich. Bien qu’il se soit adapté pour ses rivaux du FC Augsburg et du 1860 Munich pendant ses années de jeu, le Bayern a toujours été son club préféré à soutenir, et il a toujours possédé une véritable compréhension du mantra Mia San Mia. Sa carrière de joueur a été écourtée en raison de problèmes de blessures, mais sa carrière de manager l’a conduit sur une voie destinée à se retrouver dans le club qu’il soutient depuis qu’il est un jeune garçon après des passages à la tête du TSG Hoffenheim et du RB Leipzig. Ce qui lui manque en expérience, il le compense par sa sensibilité tactique, son charisme, sa gestion des hommes et sa créativité.

Dans une récente interview avec Bild, le nouveau manager du Bayern a rappelé avoir soutenu le club dans son enfance, faisant référence à son souvenir de la défaite finale de la Ligue des champions 1999 contre Manchester United. « En tant que fan, même en tant que très petit enfant. Je me souviens encore : l’un des moments les plus difficiles a été la finale perdue de la Ligue des champions en 1999 contre Manchester United. Mon père était un fan de Gladbach, donc ce n’était pas si mal pour lui. Pour mon frère et moi, nous avons tous les deux beaucoup pleuré à l’époque », se souvient-il.

En plus de regarder certains des plus grands du Bayern comme Oliver Kahn, Lothar Matthaus, Stefan Effenberg et Hasan Salihamidzic, Nagelsmann savait également que le « gène du Bayern » était quelque chose d’assez unique et spécial de ses expériences face à leurs équipes de jeunes. “Ce gène du Bayern m’a toujours fasciné, je l’ai remarqué dans le football des jeunes quand on jouait contre le Bayern. Ça a commencé avec l’arrivée, avec les vêtements : ils sont arrivés très fermés, toujours dans un joli bus, diffusaient le Mia san mia. Ils sont également allés sur le terrain avec cette image de soi », a-t-il expliqué.

Même en jouant pour les clubs rivaux du Bayern à Augsbourg et 1860 Munich, Nagelsmann se souvient de ne pas avoir perdu à chaque fois qu’il avait joué contre le Bayern, mais d’avoir une reconnaissance et un respect pour la façon dont les jeunes joueurs du Bayern se comportaient sur le terrain. « Nous n’avons pas perdu tous les matchs, mais vous avez remarqué très tôt que les jeunes joueurs connaissaient également Mia san mia. Et par là, je ne veux pas dire arrogance, mais essayer d’être le meilleur et travailler dur pour cela. Si vous travaillez dur, vous pouvez incarner cela », a-t-il déclaré.

Avec cette connexion et l’exposition à Mia Sa Mia dès son plus jeune âge, on pourrait dire que la nomination de Nagelsmann en tant que manager du FC Bayern était écrite dans les étoiles. Au Bayern, c’est une condition préalable pour qu’un manager comprenne cette mentalité et est à jamais ancrée dans tous ceux qui portent le badge. Il n’a peut-être pas autant d’expérience sur les plus grandes scènes du monde que certains de ses prédécesseurs, mais entre ses mandats à Hoffenheim et Leipzig – et en menant Die Roten Bullen jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions – il a montré de quoi il est capable avec équipes pas aussi bonnes que celles du Bayern. Les attentes sont élevées et la pression est forte, mais il possède déjà l’ADN du Bayern.

Photo de Julian Finney – UEFA/UEFA via .