Julian Nagelsmann comprend la perte de joueurs clés et pourquoi le Bayern Munich ne peut pas encore recharger

Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann prend le contrôle du Bayern Munich comme une période très étrange.

Des vétérans clés comme David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez sont tous partis après la saison dernière et certains joueurs du groupe de base du club se dirigent vers le crépuscule de leur carrière respective.

Nagelsmann comprend que la qualité que le Bayern Munich a perdue est difficile à remplacer, mais sait également que le climat financier actuel a limité la capacité des Bavarois à recharger rapidement.

« C’est important quelle est la situation financière d’un club, quelle est l’étendue de la pandémie. Ce sont des informations de base importantes que je veux toujours pouvoir comprendre facilement ce qui se passe dans les transferts », a déclaré Nagelsmann à Sky Sport. “J’ai dit lors de la conférence de presse qu’il est toujours important en tant que club de parler de transferts, de l’équipe, de planifier l’équipe et aussi de développer des visions. A quoi peut ressembler une escouade ? Mais je suis quelqu’un qui le résout juste en interne. Je parle à Brazzo (Hasan Salihamidzic), Marco Neppe et mon équipe d’entraîneurs. Qu’est-ce qui est important dans le futur ? Quels sont les numéros qui sont appelés sur le marché des transferts ? Ils sont juste extrêmes et nous ne pouvons tout simplement pas aller avec tous les extrêmes. »

C’est la meilleure attitude que Nagelsmann puisse avoir à ce stade. À moins que quelque chose ne change radicalement, le Bayern Munich restera probablement debout ou frappera le rack de rabais s’il doit faire une acquisition.