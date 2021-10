Julian Nagelsmann décrit la gestion du Bayern Munich depuis sa cuisine « data center »

Julian Nagelsmann a raté les deux derniers matches du Bayern Munich en raison d’un test positif pour le coronavirus la semaine dernière avant le choc de la Ligue des champions contre le SL Benfica à Lisbonne, au Portugal.

Nagelsmann a également raté la victoire 4-0 contre son ancienne équipe, le TSG Hoffenheim ce week-end. Il avait dit qu’il avait eu un rhume avant le match du Bayer Leverkusen, mais n’a été testé positif qu’après. Pour l’intérim, il fait ce qu’il peut depuis son hôtel à Munich.

Heureusement, il se sent déjà beaucoup mieux et a pu rester occupé et productif, comme il l’a déclaré à la presse lors de sa conférence de presse avant la victoire 4-0 du Bayern sur Hoffenheim (Sport Bild). « Compte tenu des circonstances, je vais bien. C’était le tout premier match contre Benfica que j’ai raté dans ma carrière d’entraîneur. Cela n’est jamais arrivé auparavant. J’aime juste être sur la ligne et je suis là pour l’équipe », a-t-il expliqué.

Le match contre Benfica en Ligue des champions était la première fois dans la carrière de manager de Nagelsmann qu’il n’était pas en mesure de se tenir sur la ligne de touche, ce qui, selon lui, était un peu un ajustement. Néanmoins, il a pu rester relativement calme et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, même s’il n’était pas entièrement satisfait de la façon dont les choses se déroulaient avant que le Bayern ne marque. « J’étais en fait relativement calme devant la télé, j’ai essayé de l’analyser. Il est vrai que les émotions bouillonnent davantage lorsque vous y êtes en direct. Mercredi, je n’étais pas très satisfait des 70 premières minutes, mais j’avais quand même une très bonne idée de quoi et comment nous pouvons faire mieux. Ce que les gars ont fait à partir de la 70e était bien sûr extrêmement dominant et très fort », a-t-il déclaré.

Sur le plan logistique, Nagelsmann avait créé sa propre configuration de studio dans sa cuisine à l’aide d’un ordinateur portable, d’un iPad et d’un grand écran. Pendant le match, il a communiqué avec son équipe d’entraîneurs via WhatsApp et des appels téléphoniques. « La communication se faisait via WhatsApp et les appels. Mais cela a très bien fonctionné. J’étais complètement connecté en première mi-temps et connecté tout le temps de la seconde à la 65e minute. J’ai essayé d’influencer un peu les choses. Bien sûr, alors vous avez toujours l’envie d’écrire quelque chose, car bien sûr, vous pouvez parfois mieux le voir quand vous n’êtes pas sur la touche. Mais il faut se retenir un peu. C’est aussi un point très important pour moi, que les personnes qui sont alors responsables – dans ce cas maintenant Dino (Toppmöller), Qui se tenait là-bas, et aussi Xaver (Zembrod) et les analystes – transfèrent également la responsabilité nécessaire », Nagelsmann a expliqué.

Il n’avait pas l’habitude de pouvoir crier ses messages aux joueurs depuis la ligne de touche, mais il a déclaré que sa configuration de studio de fortune lui donnait une perspective légèrement différente sur des choses que vous n’obtiendriez pas au niveau du terrain. Cela a finalement aidé les préparatifs du match d’Hoffenheim. « Néanmoins, j’essaie d’intervenir et de construire un si petit centre d’analyse isolé avec un grand écran, un iPad et un ordinateur portable. J’ai eu toutes les chances d’accéder au flux de repérage contre Hoffenheim. Donc, je le vois un peu mieux et je peux toujours faire tourner Sky en parallèle. Cela ressemble à un centre de données dans la cuisine – sachez que j’ai un court chemin pour prendre le thé », a-t-il déclaré.