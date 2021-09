Julian Nagelsmann discute de l’affrontement du Bayern Munich en Ligue des champions contre Barcelone

in

Une toute nouvelle édition du Ligue des champions est au coin de la rue et le Bayern Munich devrait affronter le FC Barcelone une semaine à partir d’aujourd’hui dans leur premier match de phase de groupes du tournoi. Julian Nagelsmann a partagé quelques réflexions sur le fait d’affronter un Barcelone sans Messi avant le grand match.

La précédente rencontre entre les deux équipes s’était soldée par une victoire historique 8-2 des Bavarois. Malheureusement, en raison de la pandémie, les fans n’ont pas pu assister au triomphe historique ou au massacre – selon le côté que vous soutenez – depuis l’intérieur du stade. Avec les fans de retour dans les arènes, le match à venir au Camp Nou sera beaucoup plus excitant.

Nagelsmann a déclaré (via Marca) : “Nous sommes impatients d’affronter Barcelone la semaine prochaine. Nous jouerons dans une ville merveilleuse et dans un grand stade. Deux équipes avec une tradition incroyable et de grands fans s’affronteront.

Les Catalans s’aligneront pour leur premier match de Ligue des champions après le départ de Lionel Messi. Nagelsmann a commenté : « Un grand joueur est parti, celui qui a marqué le club pendant des années. Messi a eu beaucoup d’influence sur et en dehors du terrain, également dans le vestiaire. Il a également pris des décisions d’organisation, ce qui me fait penser qu’il y a des joueurs qui seront désormais un peu plus libérés, occupant le poste qu’il occupait.

“C’est un joueur de classe mondiale qui sait décider des matchs par lui-même. Toute équipe est meilleure avec Messi que sans Messi », a ajouté le manager.

Le match retour se jouera à l’Allianz Arena le 8 décembre, mettant ainsi fin aux matchs de la phase de groupes du tournoi.