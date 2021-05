Julian Nagelsmann dit que le départ d’Hermann Gerland du Bayern Munich n’avait rien à voir avec lui

L’un des sujets les plus brûlants au Bayern Munich ces jours-ci a été le départ des entraîneurs adjoints Hermann «Tiger» Gerland et Miroslav Klose.

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSaMia), le nouveau manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a insisté sur le fait que le départ de Gerland n’avait rien à voir avec l’embauche par le club du joueur de 33 ans.

L’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Hermann Gerland, était aimé des joueurs. Photo de Sven Hoppe – Piscine / .

«Le fait qu’Hermann Gerland ne veuille pas rester n’a rien à voir avec moi. Cela a été mal interprété. J’ai dit au club que j’aimerais amener deux assistants et un analyste. Je ne leur ai jamais dit que je n’avais pas de place pour un certain employé », a déclaré Nagelsmann. «J’ai une très bonne relation avec Hermann. Mais je n’ai pas le pouvoir de le garder au club. Cependant, je resterai toujours en contact avec lui et je lui demanderai des conseils quand j’en aurai besoin »

Avec Gerland et Klose hors de la photo, Nagelsmann sera à la recherche d’un bâton. Pour l’instant, Nagelsmann n’a formellement identifié qu’un seul entraîneur adjoint.

«J’ai une liste de candidats, mais tous sont actuellement sous contrat. Par conséquent, cela pourrait prendre un certain temps avant que le personnel n’ait terminé. On sait déjà que j’amène l’analyste en chef Benjamin Glück de Leipzig », a déclaré Nagelsmann.