Julian Nagelsmann dit que Leroy Sane jouera encore plus de postes au Bayern Munich

Leroy Sane est le sujet de l’heure pour les fans du Bayern Munich. Depuis son arrivée de Manchester City pour des frais importants la saison dernière, le joueur de 25 ans n’a pas répondu aux attentes. Maintenant, on a l’impression que tout le monde, des entraîneurs du Bayern aux membres de l’équipe nationale, est déterminé à tout faire pour le remettre à son meilleur niveau.

La première étape consistait à remettre Sane sur l’aile gauche, ce que nous avons vu contre Bremer SV et les deux matchs de l’équipe nationale. L’ailier avait l’air plutôt bien là-bas, montrant le dynamisme et la létalité pour lesquels il était connu sous la tutelle de Pep Guardiola. Maintenant, Nagelsmann a l’intention d’aller plus loin. Dans une série de citations capturées par Manuel Bonke de TZ, le manager du Bayern a fait allusion à ses plans futurs pour le n°10 du club :

Leroy #Sané beim #FCBayern dauerhaft auf dem linken Flügel? Cheftrainer Julian #Nagelsmann sagt: „Ich bin schon ein Trainer, der für Variabilität stehen will und auch von seinen Spielern verlangt, dass sie verschiedene Positionen spielen können. Das gilt auch für Leroy!“ (1/3) – Manuel Bonke (@mano_bonke) 7 septembre 2021

Leroy #Sané au #FCBayern en permanence sur l’aile gauche ? L’entraîneur-chef Julian #Nagelsmann a déclaré: “Je suis déjà un entraîneur qui veut défendre la variabilité et exige également de ses joueurs qu’ils puissent jouer à différentes positions. Cela vaut aussi pour Leroy ! “Bien sûr, en tant qu’entraîneur, vous devez toujours considérer que le joueur joue dans la position où il se sent à l’aise et apporte ainsi son potentiel sur le terrain. Bien sûr, il y aura aussi des moments où il jouera à droite, où il jouera au centre. » «Contre Hertha, nous avons changé à un moment donné – et l’avons déplacé vers le dix central. C’est un autre poste qui lui va bien. Leroy a la qualité pour jouer un rôle de soutien n’importe où sur le terrain. Et cela est indépendant du côté ou de la position.

Des mots intéressants et des implications potentiellement fascinantes pour l’avenir de Sane. Peut-être que si Nagelsmann s’engage vraiment dans l’idée de la flexibilité, il commencera Sane à l’arrière droit un de ces jours. Ou peut être pas.

En ce moment, Leroy a l’air plutôt à l’aise à gauche, et il vaudrait mieux ne pas déranger ça. Il a vraiment besoin de confiance pour revenir à son meilleur niveau, et jouer avec Alphonso Davies sur le côté gauche du terrain serait parfait pour ramener son mojo. Une fois que nous verrons son objectif et son nombre d’aides grimper à nouveau, ce serait le bon moment pour commencer de nouvelles expérimentations. D’ici là, Sane a besoin de tout le soutien qu’il peut obtenir. Investir en lui maintenant pourrait rapporter des dividendes à l’avenir.