Julian Nagelsmann dit que les milieux de terrain du Bayern Munich Marc Roca et Michael Cuisance ne sont pas mauvais, mais pas encore assez bons pour la formation

De nombreux fans se sont demandé quand Marc Roca aurait une chance de faire ses preuves ou si Michael Cuisance aurait l’opportunité de se présenter à un prétendant potentiel.

Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a indiqué que le duo est bon – et il le pense vraiment. Ils ne sont tout simplement pas assez bons pour entrer dans l’alignement des jours de match du Bayern Munich:

#Nagelsmann nach #SGFFCB mit einer klaren Antwort auf die Frage, warum es #Roca und #Cuisance zum zweiten Mal in Folge nicht in den Spieltagskader geschafft haben: „Sie haben nicht schlecht trainiert, aber

– Kerry Hau (@kerry_hau) 25 septembre 2021