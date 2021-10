Julian Nagelsmann du Bayern Munich « a crié », mais n’a pas jeté les choses dans la cuisine après la défaite de Gladbach

Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann ne sera pas sur la touche contre l’Union Berlin, mais il veut toujours aider son équipe à passer son 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach plus tôt cette semaine.

«Nous avons montré que nous sommes des personnes et non des machines, que des erreurs nous arrivent en combinaison avec un très bon adversaire et une très mauvaise forme de la nôtre ce jour-là. Nous avons montré que nous sommes vulnérables. Mais cela nous donne des leçons », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « C’est normal pour nous d’avoir l’ambition d’atteindre la finale et de remporter le Pokal. Mais nous ne sommes qu’humains et faillibles. Nous n’avons pas fait beaucoup de choses correctement mercredi. Avant cela, nous étions considérés comme la meilleure équipe d’Europe. Avec moi sur la touche, je ne pense pas que nous aurions gagné non plus. Mais il y a une certaine répartition des rôles, tu ne peux pas changer de rôle deux semaines. Un entraîneur adjoint ne peut pas faire un spectacle (en marge) parce que cela ne correspond pas à son rôle. »

Quant à la façon dont il a géré la perte, Nagelsmann a déclaré qu’il n’avait pas eu recours à jeter un objet dans son « centre de données de cuisine ».

« Rien n’est arrivé à ma cuisine. Une fois, j’ai jeté une bouteille quand j’étais à Hoffenheim et j’ai eu une très mauvaise expérience avec. Depuis, je ne l’ai plus refait. J’ai beaucoup crié mercredi. Mais mes voisins savaient que nous jouions », a déclaré Nagelsmann. « Nous ne sommes qu’humains. Les joueurs du FC Bayern ne sont pas habitués à de telles défaites. Mais nous n’avons pas pleuré au téléphone. J’avais l’impression que les joueurs avec qui j’ai parlé au téléphone avaient besoin d’un moment pour oublier. Mais nous voulons montrer une réaction samedi.