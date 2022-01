Julian Nagelsmann du Bayern Munich a des idées de revanche – même avec une équipe épuisée

Les résultats du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach jusqu’à présent cette saison n’ont pas exactement donné les meilleurs résultats.

Un match nul 1-1 a donné le coup d’envoi à « l’ère Julian Nagelsmann » et même si le nouveau patron n’était pas dans la surface d’entraînement pour la débâcle DFB-Pokal du Bayern Munich contre Gladbach, cela lui a quand même laissé un mauvais goût dans la bouche.

Maintenant, Nagelsmann se concentre sur la tentative d’exorciser ces démons.

« Honnêtement, j’ai déjà des pensées de vengeance. Je veux gagner, quels que soient les joueurs que nous avons sur le terrain demain. Ils ont incroyablement bien joué dans le Pokal. Ils ont une équipe solide », a déclaré Nagelsmann lors de sa conférence de presse (tel que capturé par Tz).

Une chose qui préoccupe Nagelsmann est de savoir comment utiliser au mieux les joueurs dont il dispose. Joshua Kimmich passera probablement de manquer la fin du Hinrunde à jouer 90 minutes complètes avec seulement une poignée de séances d’entraînement.

« Il s’agit de la santé des joueurs. Quand on a neuf professionnels (NDLR : il y a maintenant 10 cas de COVID-19 en comptant Christopher Scott), ce n’est plus trop. (Joshua) Kimmich n’a pas joué depuis six semaines et doit en fait jouer 90 minutes demain. C’est aussi le cas pour quelques autres joueurs. Néanmoins, je prépare l’équipe pour que nous puissions jouer », a déclaré Nagelsmann. «Nous nous préparons et supposons que le match aura lieu. C’est une situation difficile. Du point de vue d’un entraîneur, c’est toujours très attrayant, il faut vraiment y penser, faire des changements et essayer des joueurs à d’autres postes. Nous avons été en contact avec le LDF et leur avons expliqué que nous n’avions pas beaucoup de joueurs disponibles. La décision est hors de mes mains. Je m’attends à être sur la touche demain.