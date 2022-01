Julian Nagelsmann du Bayern Munich commente la blessure de Leon Goretzka

La star du Bayern Munich Leon Goretzka est loin de chez elle à Munich car il est actuellement soigné à Innsbruck par le célèbre spécialiste du genou Christian Fink. Ce traitement vise à maîtriser enfin les problèmes persistants du tendon rotulien. Le milieu de terrain allemand a été troublé par ce problème de genou plus longtemps que prévu et une intervention chirurgicale n’est pas hors de question à ce stade.

Goretzka est hors service depuis Der Klassiker le 4 décembre et n’a pu s’entraîner qu’en séances individuelles. «Il était à Innsbruck, ne s’est pas entraîné du tout depuis huit semaines. Il est impossible qu’il revienne contre Cologne », a déclaré l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann à propos d’un éventuel retour de Goretzka samedi prochain.

Selon les rapports d’AZ, il est probable que Goretzka ne jouera plus en janvier et permettra à sa blessure de guérir complètement. Avec six points d’avance en Bundesliga, il vaut mieux laisser Goretzka guérir complètement plutôt que de forcer un retour précoce et d’aggraver la blessure. Goretzka estime que le retour dans l’équipe est avant le match du 5 février contre le RB Leipzig.

Espérons tous un retour sain et sauf pour Goretzka et conserver ses forces pour la dernière partie de la saison. Le Bayern aura certainement besoin de lui pour un triomphe en Ligue des champions.