Julian Nagelsmann du Bayern Munich confiant dans le développement d’Alphonso Davies, malgré les revers

Alphonso Davies a connu une saison recrue exceptionnelle en Bundesliga, mais a connu quelques problèmes la saison dernière. La valeur du défenseur canadien a même chuté malgré son âge, mais il semble que Davies ait été plus constant cette saison.

À tout juste 21 ans, le Canadien a déjà tout gagné en football de club. Il est maintenant en route pour le Canada, où il vise à amener son pays à sa deuxième participation à la Coupe du monde. Malgré ses premiers succès, il apprend que vous devez constamment faire vos preuves pour rester au sommet.

« Phonzie se développe bien. Vous devez admettre à un joueur de son âge que vous avez des fluctuations. Et il les aura certainement cette année aussi », a déclaré Nagelsmann sur Davies [kicker].

Nagelsmann ne s’inquiète pas des fluctuations car de telles choses sont inévitables. Ce qui compte, c’est que Davies développe et améliore constamment son jeu. À seulement 21 ans, Davies est déjà l’un des meilleurs arrières gauches du monde et devrait être un élément majeur des plans du Bayern dans les années à venir.

Alphonso Davies : « Je profite de mon séjour au Bayern, c’est l’un des meilleurs clubs du monde. Je vois mon avenir ici le plus longtemps possible. J’essaie de me concentrer jour après jour et nous verrons ce qui se passera dans le futur » #UCL pic.twitter.com/iJeW75uxIU

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 1er novembre 2021