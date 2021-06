Julian Nagelsmann du Bayern Munich envisage une décision radicale pour obtenir son arrière droit

Maintenant, c’est quelque chose de fou. L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a besoin d’un nouvel arrière droit cette saison, et il semble qu’il soit prêt à tout pour en obtenir un. Étant donné que le club ne dépensera pas un centime de plus pour un nouveau joueur cette fenêtre, il cherche à promouvoir un joueur de la deuxième équipe et à le convertir en arrière droit. Les options? Le milieu de terrain offensif Christopher Scott, 19 ans, et le CB Justin Che, 17 ans.

Cette information provient du podcast de Florian Plettenberg « Meine Bayern-Woche », et l’extrait pertinent a été capturé par @iMiaSanMia ci-dessous :

Le Bayern n’a actuellement aucun objectif concret pour le poste d’ailier droit. L’argent doit être généré par les ventes des joueurs avant d’être dépensé. Nagelsmann avait 2 noms en tête qui pourraient être développés dans le poste : Justin Che & Christopher Scott [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/kmcTggKsng – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 25 juin 2021

Bien sûr, Che est retourné au FC Dallas cet été et devrait jouer pour eux en MLS, mais il pourrait devenir une option à l’avenir – le jeune Américain est toujours sur le radar du Bayern. Cela laisse le jeune Christopher Scott comme l’option la plus immédiate de Nagelsmann.

Scott n’est PAS un arrière droit, ni même un défenseur de métier. Il est milieu de terrain offensif dans l’équipe réserve et a reçu de nombreux rappels de Hansi Flick la saison dernière en raison de son talent prodigieux. Nagelsmann voudrait utiliser un 3-4-3 la saison prochaine, et Benjamin Pavard est tout simplement trop défensif pour ce système. À Scott, l’entraîneur espère peut-être un joueur capable de passer d’attaquant à ailier, tout comme Alphonso Davies l’a fait en 2019.

Est-ce une bonne idée? Qui sait. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que Nagelsmann est mis à nu par les patrons. Le Bayern cherchait un arrière droit offensif approprié depuis l’été dernier, lorsque le club a passé des siècles à poursuivre Sergino Dest pour le perdre contre le FC Barcelone. C’est ce qui a conduit à la signature de Bouna Sarr, ce qui a été une décision désastreuse pour le club.

Si ce mouvement pour Scott ne fonctionne pas, les seules autres options de Nagelsmann seraient de convertir Serge Gnabry en RWB, ou de déplacer Niklas Sule au poste de RB et d’espérer qu’il retirera quelques dribbles hollywoodiens. C’est fou comme l’entraîneur le plus cher du monde ne dispose pas des outils nécessaires pour constituer une équipe appropriée, et le Bayern n’a fait que s’affaiblir depuis qu’il a remporté un triplé l’année dernière. Si les rapports de cette expérience avec Scott sont réels, nous espérons que cela fonctionnera – mais pour une équipe comme le Bayern, de telles expériences ne devraient pas être nécessaires.