Julian Nagelsmann du Bayern Munich explique le manque de temps de jeu de Jamal Musiala

Lors de la victoire convaincante 5-2 du Bayern Munich sur Benfica mardi, Jamal Musiala a été présenté à la 64e minute seulement après un bon début de saison. Nagelsmann a annoncé avant le coup d’envoi qu’il souhaitait donner une pause aux « joueurs fréquents » lors de l’affrontement contre Benfica. Il semblerait que Musiala aurait sa chance de commencer, mais détrompez-vous.

Au lieu de cela, le Bayern a déployé Gnabry, Sané et Coman dans une programmation très différente de celle d’habitude. L’expérience a fonctionné à merveille, mais Musiala a de nouveau été limité à une apparition de substitution tardive. Musiala est incroyablement talentueux et un favori du public, alors pourquoi a-t-il si peu de temps de jeu ?

« La question n’est pas pourquoi il ne joue pas, mais pourquoi quelqu’un d’autre joue. Il ne fait rien de pire qu’il y a quelques semaines. Les autres sont juste devenus plus stables. Leroy, Serge et Kingsley sont de très bonne humeur. Vous méritez de jouer. Parfois, nous avons six ou sept joueurs offensifs sur le terrain. Je ne peux plus emballer sur le terrain », a déclaré Nagelsmann à Sport1 après le match expliquant l’exclusion de Musiala.

Nagelsmann reconnaît les formidables qualités du jeune Allemand mais comprend la forte concurrence dans son poste. L’entraîneur du Bayern estime que Musiala doit encore s’améliorer dans d’autres domaines. Alors qu’il manque de comportement défensif, quand Musiala a le ballon aux pieds, des buts se créent.

Musiala a commencé la saison en force et a récolté 4 buts et 4 passes décisives en 15 apparitions (dont il n’a débuté que 4). Il n’a gagné que 511 minutes toutes compétitions confondues, ce qui le classe au 14e rang sur 26 de l’équipe en termes de temps joué.

Nagelsmann prévoit que son temps de jeu est susceptible de changer bientôt. C’est encore tôt dans la saison et à son âge, il s’agit de développement et de soutien plutôt que de reprendre l’effectif. Il n’y a aucun doute sur sa qualité et Nagelsmann s’attend à ce qu’il soit l’un des joueurs exceptionnels de l’Allemagne et du Bayern Munich, mais il n’en est pas encore là.

