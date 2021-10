Julian Nagelsmann du Bayern Munich explique le temps de jeu limité de Jamal Musiala

Jamal Musiala a récemment été nommé parmi les 20 derniers nominés pour le Golden Boy Award de cette année. Le prodige du Bayern Munich a été tout simplement exceptionnel en 2021 et ses performances impressionnantes ont attiré les regards dans toute l’Europe. Alors pourquoi Musiala n’a-t-il pas beaucoup de départs sous Julian Nagelsmann ?

Musiala a marqué quatre buts et fourni trois passes décisives en seulement dix apparitions dans toutes les compétitions cette saison. En plus de cela, Musiala a joué pour l’équipe nationale d’Allemagne et a récemment marqué son premier but pour Die Mannschaft. Malgré tout cela, Musiala reste assis sur le banc du Bayern. Ce n’est pas que Nagelsmann ne reconnaisse pas le talent ou la forme de Musiala, c’est que Musiala n’est pas encore un athlète pleinement entraîné.

C’est un peu étrange étant donné que Musiala a commencé plusieurs matchs en début de saison et est maintenant réservé pour le banc. Il est clair que Nagelsmann veut laisser son talent mûrir lentement et ne pas s’épuiser avec une surcharge de minutes.

« Vous devez faire attention à votre santé et il n’est pas encore un athlète pleinement entraîné. On regarde juste un peu. Physiquement, il doit encore progresser », a déclaré Nagelsmann à Sport1.

Avec plusieurs excellentes options sur l’aile pour le Bayern, ce n’est pas une décision facile pour Nagelsmann. Chaque fois que Musiala commence, c’est un match dans lequel l’un des ailiers vétérans du Bayern ne peut pas commencer. Ses minutes enlèvent directement du temps à certains des joueurs les plus talentueux du Bayern tels que Leroy Sane et Serge Gnabry.

Dans un rapport du journaliste de SPOX Kerry Hau (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Nagelsmann a également indiqué que Kingsley Coman pouvait voir la majorité du temps ouvert à l’aile, tandis que Musiala pourrait être coincé derrière Thomas Müller sur la carte de profondeur :

Julian Nagelsmann est un grand fan de Kingsley Coman et le considère toujours comme un joueur important dans l’équipe. Jamal Musiala est plutôt prévu comme remplaçant de Thomas Müller, ce qui laisse Coman en compétition avec Gnabry et Sané sur les ailes [@kerry_hau, @spox] pic.twitter.com/yzQZydiUwg – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 19 octobre 2021

Toutefois. Nagelsmann a fait une promesse au jeune Allemand. « Tôt ou tard, il aura plus de temps de jeu », a déclaré Nagelsmann à Sport1. Une chose est sûre, l’histoire de Musiala au Bayern Munich ne fait que commencer.