Julian Nagelsmann du Bayern Munich impressionné par Jamal Musiala lors de la victoire déséquilibrée de DFB-Pokal

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, avait de quoi se réjouir après la victoire 12-0 de son équipe sur le Bremer SV.

Le nouveau patron a été particulièrement impressionné par Jamal Musiala, qui a été officieusement crédité de deux buts et d’une passe décisive par plusieurs sites.

« Musiala a une bonne activité vers l’avant. D’une manière ou d’une autre, il semble avoir un aimant entre ses jambes, le ballon continue de lui tomber », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Tz).

Pour sa part, Musiala était principalement là pour s’amuser – comme les enfants ont l’habitude de le faire – et il l’a jamais fait. Avec un saut dans son pas et une approche offensive implacable, la joie avec laquelle Musiala a joué était indéniable.

“C’était très amusant. Libérez votre esprit, amusez-vous, marquez des buts. C’était cool. Nous voulions marquer de plus en plus de buts et avons continué. J’essaie toujours de me donner à 100% et de m’amuser », a déclaré Musiala.

Bien que nous puissions garantir à peu près que le Bayern Munich n’aura pas une autre performance 12-0 cette saison, il y a probablement fort à parier que nous verrons probablement de nombreuses autres performances époustouflantes de Musiala dans les années à venir.