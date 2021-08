Julian Nagelsmann du Bayern Munich : “Laissez Leroy être Leroy”

Julian Nagelsmann s’est à nouveau prononcé en faveur de Leroy Sane. L’ailier n’a pas connu le meilleur des départs cette saison pour le Bayern Munich et il a fait l’objet de nombreuses critiques pour certaines de ses performances jusqu’à présent. Nagelsmann était sorti plus tôt cette semaine et avait déclaré que tactiquement, il avait découvert que Sane était beaucoup plus productif en jouant sur le flanc gauche, ce qu’il va maintenant vraiment prendre en considération lorsqu’il prendra ses décisions d’alignement. Il a commencé par la gauche lors de l’élimination 12-0 du Bayern contre Bremer SV lors de la rencontre du premier tour DFB-Pokal, mais assez ironiquement, Sane n’était pas dans le onze de départ pour affronter le Hertha Berlin à l’Allianz Arena. Au lieu de cela, Jamal Musiala commence à l’aile gauche.

« À droite, Leroy a souvent la situation où il veut le ballon dans le pied et doit ensuite jouer dos au but – mais ce n’est pas la meilleure qualité. Quand il joue à gauche, il a un peu plus de profondeur, le jeu devant lui, c’est plus facile pour lui », avait déclaré Nagelsmann au Weserstadion après la victoire sur Bremer SV (Abendzeitung). Ce changement tactique, a poursuivi Nagelsmann, serait “la première étape pour lui faire prendre conscience de la grande qualité dont il dispose et de ce qu’il n’est pas tout à fait capable de faire”.

Pour Sane, la croissance rapide de Musiala est certainement préoccupante. Il a eu un impact immédiat en tant que remplaçant à la mi-temps lors de la victoire 3-2 contre le FC Koln le week-end dernier et a marqué le but de Robert Lewandowski, qui a ouvert l’impasse à l’époque. Il était tout aussi passionnant dans le routage de Bremer SV. Kingsley Coman est également revenu d’un problème de blessure mineur subi lors de la victoire de la DFL-Supercup contre le Borussia Dortmund, c’est donc un autre joueur avec lequel Sane pourrait avoir à rivaliser sur la gauche. Sans oublier, s’il est discutable que Serge Gnabry est meilleur à droite, il peut aussi jouer à gauche et Nagelsmann l’a déjà utilisé là-bas auparavant.

Photo de Carmen Jaspersen/alliance photo via .

Lorsqu’il a de nouveau insisté sur le statut de Sane lors de sa conférence de presse avant le match du Hertha Berlin, Nagelsmann a exhorté la presse à se reposer et à laisser Sane jouer son football. « Laissez le joueur jouer au football et se développer. Que Leroy soit juste Leroy, alors vous verrez qu’il passera par le toit bien assez tôt », a souligné Nagelsmann. Il a vraiment le sentiment que Sane renversera ses performances et sera un joueur efficace pour le Bayern cette saison.