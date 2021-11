Julian Nagelsmann du Bayern Munich ne laissera pas Marcel Sabitzer blâmer pour la débâcle d’Augsbourg

Les jours qui ont suivi la défaite 2-1 du Bayern Munich contre le FC Augsburg ont été remplis de fans à la recherche des raisons pour lesquelles Die Roten s’est effondré.

Alors qu’il y avait beaucoup de mauvaises performances à critiquer, la plupart des gens ont visé Marcel Sabitzer. L’entraîneur Julian Nagelsmann n’accepterait cependant pas cette idée.

« Pour moi, c’est une évaluation trop superficielle », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par BuLiNews.com). « Il est trop évident de prendre cette perte de balle comme raison pour encaisser un but. On peut toujours perdre une balle. C’est plus une question de comment on y réagit et nous n’y avons pas bien réagi.

La seule critique de Nagelsmann à l’encontre de Sabitzer lors du match est qu’il « aurait pu mieux utiliser certains cas d’espace ».

Quoi qu’il en soit, Nagelsmann a vanté la performance de Sabitzer plutôt que de la critiquer dans son ensemble.

« Sabi n’a pas encore atteint son rythme, mais c’était en fait un match de haut niveau de sa part, et il a produit plusieurs matchs de haut niveau à partir de cette position contre un adversaire avec des tactiques similaires à Leipzig », a déclaré Nagelsmann.

Bien que ce soutien public soit agréable, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Corentin Tolisso obtiendra son numéro appelé contre Sabitzer contre le Dynamo Kiev.