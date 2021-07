Julian Nagelsmann du Bayern Munich ne s’inquiète pas du fait qu’Omar Richards doive couvrir ses blessures

Calum Petrie donne son avis sur Wynd #8… Dans la série de bandes dessinées magnifiquement stylisée Wynd de James Tynion IV et Michael Dialynas, nous avons déjà été introduits dans un monde merveilleusement étoffé de fantaisie et de xénophobie. La série continue de pousser des visuels ridiculement merveilleux sur la page tout en livrant une […] More