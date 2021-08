Julian Nagelsmann du Bayern Munich n’est pas dérangé par les rumeurs de transfert de Robert Lewandowski

Des informations selon lesquelles Robert Lewandowski souhaiterait quitter le Bayern Munich ont fait le tour ces derniers temps, grâce à une histoire de Sky Sports qui mentionnait le désir de l’attaquant de relever un nouveau défi. Il a ensuite été confirmé qu’il n’y avait aucune possibilité de transfert avant l’été 2022.

Julian Nagelsmann a réagi aux spéculations en cours et il est sûr de dire que le patron n’a aucune inquiétude quant à l’avenir de Lewandowski à Munich. Il a déclaré: “Si je n’étais pas entraîneur au Bayern mais dans un autre grand club, je poserais toujours des questions sur ce nom et j’espère que quelque chose fonctionnera. C’est parce qu’il marque beaucoup et qu’il est l’attaquant le plus dangereux du marché. C’est tout à fait normal.”

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

« La seule chose qui compte pour moi, c’est la façon dont le joueur réagit – et Lewy est en pleine forme. Il parle beaucoup à moi et aux joueurs à l’entraînement. Ce n’est pas un satellite qui s’isole et espère qu’il s’en ira”, a ajouté le sélectionneur.

Nagelsmann est convaincu que Lewandowski ne pense pas à un transfert pour le moment et profite de son temps au Bayern. Il a déclaré: «Il se sent bien, ce qui a également été montré par sa performance contre Dortmund, même à l’entraînement. Un joueur qui veut partir ne ferait pas ça. Cela fait partie de la vie qu’il y ait des rumeurs. Vivre et laisser vivre – à la fois les journalistes et les joueurs. Quand le joueur est de bonne humeur, et c’est le cas, on est tous contents.

Le contrat de l’international polonais court jusqu’à l’été 2023. Contrairement à ce que disent les rapports, nous verrons davantage Lewandowski sous les couleurs du Bayern.

Oh et joyeux anniversaire, Lewy !