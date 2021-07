Julian Nagelsmann du Bayern Munich sait canaliser son énergie et les fans manquent

Comme à peu près tout le monde, le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann regarde l’Italie surpasser et surpasser l’Angleterre lors de la finale des Championnats d’Europe.

Nagelsmann a noté l’émotion qui était évidente chez les Italiens tout au long du tournoi et comment ces sentiments peuvent alimenter une équipe de football.

« Le football vit des spectateurs, vit de ces émotions. Et je pense qu’il faut les laisser déborder dans les tribunes en équipe, mais aussi les incarner en tant qu’entraîneur. Si vous voulez que vos joueurs soient aussi émotifs que possible, qu’ils donnent tout, alors je pense qu’il est également conseillé de le faire en tant qu’entraîneur et de ne pas simplement s’asseoir sur le banc car chacun a son propre style. Bien sûr, j’ai encore 33 ans et j’ai encore de l’énergie. J’ai aussi besoin d’un peu de valve pour me débarrasser de la tension sur la ligne. Mais je vis comme ça en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur aussi, je ne pouvais pas m’identifier au simple fait d’être assis sur le banc », a déclaré Nagelsmann à Sky Sport.

Nagelsmann, cependant, ne laisse pas ses émotions prendre le dessus sur lui. D’une manière ou d’une autre, même sur le banc, il peut réduire ces sentiments et profiter de ce qui se passe autour de lui.

«Il y a aussi des moments où je suis assis là et peut-être simplement profiter d’un jeu ou simplement regarder ce que vous faites ou pensez dans ma tête et pas seulement en train de crier. Mais je pense que ce sport est tellement fascinant pour tant de gens sur cette planète parce qu’il incarne simplement des émotions extrêmes – malheureusement dans les deux sens. Ce ne sont pas seulement des émotions positives, parfois négatives aussi. Mais cela rend le sport très fascinant. Et quand, espérons-le, il y aura à nouveau des spectateurs, alors ce sera encore mieux et ce sera encore plus transporté », a déclaré Nagelsmann.

Quant au retour des supporters, Nagelsmann attend avec impatience le sentiment à l’intérieur du stade lorsque les tribunes seront pleines.

« Ce sera encore plus émouvant, nous sommes tous impatients d’y être. Et quand, espérons-le, il y aura à nouveau des spectateurs, alors ce sera encore mieux et ce sera encore plus transporté », a déclaré Nagelsmann. « Ce sera encore plus émouvant, nous sommes tous impatients d’y être. Et quand, espérons-le, il y aura à nouveau des spectateurs, alors ce sera encore mieux et ce sera encore plus transporté. Ce sera encore plus émouvant, nous l’attendons tous avec impatience.