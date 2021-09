Julian Nagelsmann du Bayern Munich sait que la gloire de la Ligue des champions traverse le FC Barcelone

in

Si l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann veut atteindre ses objectifs avec son nouveau club, le jeune patron sait que le voyage doit commencer au Camp Nou contre le FC Barcelone.

« L’attente du FC Bayern est d’être parmi les 3 meilleurs en Europe. C’est évidemment le trophée le plus convoité du football européen. Je pense que les joueurs veulent tous vraiment gagner à nouveau pour le club. La même chose est vraie pour moi, bien sûr », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le compte Twitter @FCBayernEN). “Ils n’ont plus quelqu’un d’aussi extravagant que (Lionel) Messi, mais ils ont d’autres joueurs qui peuvent faire la différence. Nous sommes prêts à tout. Je ne suis pas d’avis qu’ils soient beaucoup plus mal lotis maintenant. Dans tous les cas, nous voulons définitivement trois points.

Quant à savoir à quoi ressemblera le Barça sans Messi, Nagelsmann voit toujours de multiples menaces.

« Ils jouent très différemment (sans Messi). Lionel est un joueur qui est toujours le point focal. Désormais, la responsabilité est partagée. Avec (Memphis) Depay et Luuk de Jong, ils ont deux nouveaux joueurs très intéressants avec des qualités différentes. Je ne dirais certainement pas qu’ils ont empiré », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).