Julian Nagelsmann du Bayern Munich voulait voir des joueurs dans un match avant de décider des mouvements de prêt potentiels

Le premier match de pré-saison du Bayern Munich contre le 1. FC Köln comprenait de nombreux joueurs de la deuxième équipe et de l’académie. Alors que Julian Nagelsmann avait beaucoup à voir lors de son premier match à la tête du Bayern, il aurait eu l’intention de jeter un coup d’œil à certains joueurs, avant de décider de leur avenir. Selon un tweet du journaliste de Tz, Phillip Kessler :

Es war Nagelsmanns Wunsch, sich in der Vorbereitung Spieler wie #Zirkzee, #Cuisance und C. #Richards persönlich anzusehen. Erst dann will er mit den Bossen entscheiden, wie es mit diesen Talenten weitergeht. Es soll die beste Entscheidung für deren Entwicklung getroffen werden. – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 17 juillet 2021

C’était le désir de Nagelsmann dans les préparatifs de voir personnellement des joueurs comme #Zirkzee, #Cuisance et C. #Richards. Ce n’est qu’alors que lui et les patrons décideront comment aller de l’avant avec ces talents. La meilleure décision doit être prise pour leur développement.

Les trois joueurs mentionnés – ainsi que Taylor Booth – sont tous revenus d’un prêt cet été et l’équipe d’entraîneurs et le front office du Bayern tentent de trouver la meilleure solution pour eux. Zirkzee, Richards et Booth ont tous commencé et joué la première mi-temps, tandis que Cuisance est entré en jeu à la mi-temps et a joué le reste du match. Zirkzee a marqué le deuxième but du Bayern, qui a été aidé par Booth. Les deux joueurs ont été très actifs dans l’attaque, à la fois sur et en dehors du ballon. Richards n’a pas eu sa meilleure performance. Bien que rien n’allait vraiment mal, il semblait juste que lui et Dayot Upamecano ne pouvaient pas être sur la même longueur d’onde. Cuisance n’était pas non plus très impressionnant, mais a réussi à rendre un service décent dans la surface en seconde période alors que le Bayern cherchait un égaliseur tardif.

La plupart de la première équipe étant absente aujourd’hui, les joueurs disponibles ont eu une chance clé de rendre les décisions de Nagelsmann plus difficiles lorsque lui et le front office décident qui reste à Munich, qui est prêté et qui joue avec le Bayern II. Bien que nous souhaitions peut-être voir certains des jeunes talents rester avec le Bayern, nous devons nous rappeler que leur développement et leur avenir sont ce qui est le plus important – sauf avec Cuisance, qui sait ce que nous allons faire avec lui ?!