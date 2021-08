Julian Nagelsmann est confiant dans l’avenir de Robert Lewandoski

24/08/2021 à 17h23 CEST

Paula B. Navarro

Des rumeurs sur le départ possible de Robert Lewandowski du Bayern Munich ils ne laissent personne indifférent. Malgré son âge, de nombreuses équipes importantes en Europe sont derrière lui et ses le technicien en est conscient.

Julian Nagelsmann a parlé de la possible marche de Lewandowski, lors d’une conférence de presse tenue vendredi dernier. L’entraîneur veut le joueur polonais reste dans ton équipe puisque Nagelsmann compte sur lui, mais dans le cas où le joueur décide de quitter son départ ne lui dérangerait pas : « Cela ne me dérange pas du tout et cela fait partie du business du football. Il est tout simplement l’attaquant le plus dangereux face au but, donc c’est assez normal & rdquor ;. « Si je n’étais pas entraîneur au Bayern mais dans un autre grand club, Je demanderais toujours ce nom et j’espère que quelque chose fonctionne. C’est parce qu’il marque beaucoup et qu’il est l’attaquant le plus dangereux du monde. C’est tout à fait normal”, a-t-il poursuivi.

Nagelsmann s’assure que la seule chose qui compte pour lui en ce moment c’est que le joueur est au top de sa forme : “La seule chose qui compte pour moi, c’est la façon dont le joueur réagit, et Lewy est en pleine forme. Il parle beaucoup avec moi et avec les joueurs lors des entraînements. Ce n’est pas un satellite qui s’isole et attend qu’il s’en aille“.

Mais malgré les rumeurs, l’entraîneur du Bayern est convaincu que le meilleur joueur de Bundesliga de la saison dernière, avec 41 buts, il ne pense pas à un transfert maintenant et la seule chose fait est de profiter dans l’équipe allemande. “Il se sent bien, Cela a également été démontré par sa performance contre Dortmund, même à l’entraînement. Un joueur qui veut partir ne ferait pas ça. Cela fait partie de la vie qu’il y ait des rumeurs. Vivre et laisser vivre, journalistes et joueurs. Quand le joueur est de bonne humeur, et c’est le cas, on est tous contents”, a-t-il déclaré.

Tout indique que cette saison Lewandoski continuera de porter les couleurs du Bayern, Mais qui sait, il est encore temps que le marché d’été se termine et il pourrait y avoir quelques surprises.