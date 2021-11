Julian Nagelsmann est convaincu que Robert Lewandowski du Bayern Munich devrait remporter le Ballon d’Or

Dans la folie d’après-match qui a suivi la victoire 1-0 du Bayern Munich sur Arminia Bielefeld, Julian Nagelsmann a pris une pause pour parler des performances de son équipe pour parler du prochain grand événement de son calendrier : les cérémonies du Ballon d’Or.

Nagelsmann a reconnu qu’il ferait effectivement partie du contingent du club se rendant en France pour le gala pour soutenir Robert Lewandowski et a fait une déclaration brève mais directe sur qui, selon lui, devrait remporter le prix convoité.

« Aucun joueur ne le mérite plus que Robert », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le journaliste d’Abendzeitung Maximilian Koch).

La performance record de Lewandowski en Bundesliga devrait suffire à le pousser à remporter le prix, mais la réalité de la situation est que Lewandowski pourrait encore être offensé – même après avoir battu le record de longue date de Gerd Müller.

Avec Lionel Messi, Jorginho et même Mo Salah recueillant tous sûrement des votes, Lewandowski doit espérer que les électeurs ont réellement regardé – et voté – pour le joueur le plus percutant, le meilleur joueur.