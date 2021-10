Julian Nagelsmann et Dayot Upamecano s’attendent à ce que le Bayern Munich fasse face à un effort important de Benfica

Lorsque le Bayern Munich entrera sur le terrain à Lisbonne contre Benfica, ce qui attend les Bavarois ne sera pas une surprise.

Le manager Julian Nagelsmann et le défenseur Dayot Upamecano s’attendent à ce que l’équipe portugaise soit gênante.

« Il n’y a pas de petites équipes en Ligue des champions. Une victoire n’est jamais garantie. Nous ne perdrons pas de vue nos objectifs et nous resterons concentrés. Nous donnerons tout pour gagner », a déclaré Upamecano, tel que capturé par le compte Twitter @FCBayernEN. « C’est une équipe expérimentée. Ils jouent à domicile et veulent évidemment les points. Nous voulons et devons être préparés. Nous ne pouvons concéder aucun but, c’est le plus important.

Nagelsmann a fait écho au sentiment d’Upamecano.

« J’attends une équipe typiquement portugaise qui aime jouer avec le ballon. Pour nous, il s’agira de ratifier le bon football que nous avons joué contre Leverkusen », a déclaré Nagelsmann. « De toute évidence, il y a suffisamment de respect mutuel. Pourtant, nous devons nous affirmer et nous mettre en bonne position pour nous battre pour atteindre les KO. »