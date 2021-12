Julian Nagelsmann et les trois ours… comment le Bayern Munich peut le faire « juste »

Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann est un homme simple (malgré ce que ses tenues pourraient vous faire penser autrement).

Nagelsmann est un père de famille, qui aime travailler et aime ce qu’il fait – et à travers tout cela, le joueur de 34 ans sait exactement à quoi il veut que son équipe idéale ressemble.

Alors c’est quoi?

Pas trop grand… pas trop petit… juste comme il faut.

« Si vous prenez les six derniers mois, je suis content que nous ayons l’équipe telle que nous l’avons maintenant, car bien sûr nous avions besoin de chaque joueur », a déclaré Nagelsmann à Abendzeitung. « L’ensemble du plan concerne ensuite davantage les décisions de gestion des joueurs – et je ne suis pas un grand fan de cela. Si vous avez trop de joueurs, il est tout à fait normal que beaucoup n’aient pas forcément beaucoup de minutes de jeu. Ensuite, il y a toujours des décisions sur qui garder heureux et je n’aime pas prendre ces décisions.

Nagelsmann aime son équipe actuelle, mais admet que certains joueurs (toux * toux Michael Cuisance *) pourraient vouloir partir.

« En fin de compte, je serai heureux si nous continuons à travailler avec l’équipe, mais peu importe si un ou deux joueurs nous quittent pour gagner plus de temps de jeu – nous déciderons cela ensemble », a déclaré Nagelsmann.